Маленька українка виграла у міжнародному вокальному конкурсі

Дівчинці всього сім років

Маленька українка Настя Мартинюк отримала перше місце на міжнародному вокальному конкурсі Baltic Voice. Про це повідомила продюсер Олена Мозгова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Фото: Настя Мартинюк (facebook.com/nel.vol)

Міжнародний вокальний конкурс Baltic Voice проходив у Литві, з 19 по 23 червня. Проводиться цей конкурс вже шостий рік поспіль. Беруть участь у ньому діти і підлітки з багатьох країн світу, а основна його мета – показати молодому поколінню музичну і танцювальну культуру різних народів і довести, що мистецтво –це велика сила, яка може об'єднати різні народи.

Відомо, що 7-річна Настя Мартинюк брала участь у конкурсі вже двічі, а в цьому році вона завоювала перше місце.

Настя - киянка, виховується в багатодітній сім'ї, співає з трьох років. Лауретат багатьох дитячих фестивалів і конкурсів. У 2016 році стала наймолодшою учасницею пам'ятного концерту Миколи Мозгового.

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