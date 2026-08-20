Таро-гороскоп на 20 августа: кому карты обещают удачу и приятные перемены

Астрологи подготовили прогноз на 20 августа по картам Таро. Для каждого знака Зодиака определили главную карту дня и объяснили, на что она может указывать.
Styler рассказывает, на что следует обратить внимание в четверг.
Овен
Карта Таро: Колесо Фортуны
20 августа может принести Овнам неожиданный поворот в делах, который изменит привычный план. Не бойтесь воспользоваться шансом - иногда именно случайная возможность открывает правильные двери.
Телец
Карта Таро: Императрица
В этот день Тельцам следует сосредоточиться на комфорте, финансах и заботе о себе. Карта обещает благоприятный период для дел, которые могут дать ощутимый результат в будущем.
Близнецы
Карта Таро: Маг
Близнецы получат шанс повлиять на ситуацию собственными словами и действиями. Главное - не сомневаться в своих силах и не откладывать важный разговор или решение.
Рак
Карта Таро: Верховная Жрица
20 августа Ракам следует больше доверять интуиции и меньше рассказывать о своих планах. Не вся информация будет лежать на поверхности, поэтому внимание поможет заметить то, что другие пропустят.
Лев
Карта Таро: Солнце
Львов ждет день, когда можно проявить себя и получить заслуженное признание. Хороший момент для важных встреч, презентаций и дел, в которых нужно показать свои сильные стороны.
Дева
Карта Таро: Восьмерка Пентаклей
Девам карты советуют не искать быстрых результатов, а сосредоточиться на качестве работы. Усердие 20 августа может принести пользу не сразу, но заложит основу для будущего успеха.
Весы
Карта Таро: Двойка Кубков
Для Весов день может оказаться особенно важным в отношениях. Откровенный разговор, примирение или новое знакомство способны подарить приятные эмоции и ощущения взаимности.
Скорпион
Карта Таро: Смерть
Не пугайтесь этой карты: она не о буквальных потерях, а о завершении старого этапа. 20 августа Скорпионам стоит отпустить то, что уже не работает, чтобы освободить место для нового.
Стрелец
Карта Таро: Колесница
Стрельцам нужно действовать решительно и не разрешать сомнениям сбивать себя с курса. Если вы давно планировали немаловажный шаг, этот день может стать хорошим моментом, чтобы наконец-то его сделать.
Козерог
Карта Таро: Император
Козерогам придется взять ситуацию под контроль и продемонстрировать лидерские качества. Четкий план и дисциплина помогут избежать хаоса и быстрее добиться желаемого результата.
Водолей
Карта Таро: Звезда
20 августа Водолеям следует обратить внимание на свои мечты и долгосрочные планы. Карта Звезда напоминает: даже если результат еще далеко, вы уже двигаетесь в правильном направлении.
Рыбы
Карта Таро: Девятка Кубков
Для Рыб день может принести приятное известие или исполнение небольшого желания. Позвольте себе насладиться результатом и не преуменьшайте собственные достижения.
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