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Гороскопы 20 августа 2026 · 06:08

Таро-гороскоп на 20 августа: кому карты обещают удачу и приятные перемены

День может принести неожиданную возможность, но заметят ее далеко не все
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 20 августа: кому карты обещают удачу и приятные перемены

Гороскоп Таро на 20 августа для каждого знака Зодиака (фото: Magnific)

Астрологи подготовили прогноз на 20 августа по картам Таро. Для каждого знака Зодиака определили главную карту дня и объяснили, на что она может указывать.

Styler рассказывает, на что следует обратить внимание в четверг.

Овен

Карта Таро: Колесо Фортуны

20 августа может принести Овнам неожиданный поворот в делах, который изменит привычный план. Не бойтесь воспользоваться шансом - иногда именно случайная возможность открывает правильные двери.

Телец

Карта Таро: Императрица

В этот день Тельцам следует сосредоточиться на комфорте, финансах и заботе о себе. Карта обещает благоприятный период для дел, которые могут дать ощутимый результат в будущем.

Близнецы

Карта Таро: Маг

Близнецы получат шанс повлиять на ситуацию собственными словами и действиями. Главное - не сомневаться в своих силах и не откладывать важный разговор или решение.

Рак

Карта Таро: Верховная Жрица

20 августа Ракам следует больше доверять интуиции и меньше рассказывать о своих планах. Не вся информация будет лежать на поверхности, поэтому внимание поможет заметить то, что другие пропустят.

Лев

Карта Таро: Солнце

Львов ждет день, когда можно проявить себя и получить заслуженное признание. Хороший момент для важных встреч, презентаций и дел, в которых нужно показать свои сильные стороны.

Дева

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Девам карты советуют не искать быстрых результатов, а сосредоточиться на качестве работы. Усердие 20 августа может принести пользу не сразу, но заложит основу для будущего успеха.

Весы

Карта Таро: Двойка Кубков

Для Весов день может оказаться особенно важным в отношениях. Откровенный разговор, примирение или новое знакомство способны подарить приятные эмоции и ощущения взаимности.

Скорпион

Карта Таро: Смерть

Не пугайтесь этой карты: она не о буквальных потерях, а о завершении старого этапа. 20 августа Скорпионам стоит отпустить то, что уже не работает, чтобы освободить место для нового.

Стрелец

Карта Таро: Колесница

Стрельцам нужно действовать решительно и не разрешать сомнениям сбивать себя с курса. Если вы давно планировали немаловажный шаг, этот день может стать хорошим моментом, чтобы наконец-то его сделать.

Козерог

Карта Таро: Император

Козерогам придется взять ситуацию под контроль и продемонстрировать лидерские качества. Четкий план и дисциплина помогут избежать хаоса и быстрее добиться желаемого результата.

Водолей

Карта Таро: Звезда

20 августа Водолеям следует обратить внимание на свои мечты и долгосрочные планы. Карта Звезда напоминает: даже если результат еще далеко, вы уже двигаетесь в правильном направлении.

Рыбы

Карта Таро: Девятка Кубков

Для Рыб день может принести приятное известие или исполнение небольшого желания. Позвольте себе насладиться результатом и не преуменьшайте собственные достижения.

Ранее Styler рассказывал, какие знаки Зодиака не умеют радоваться чужим успехам.

Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Гороскоп Таро
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