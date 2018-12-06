Стало известно, сколько будет стоить регистрация "евроблях" на Волыни

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Машина регистрируется в течение 10 суток со дня ее ввоза

Сервисный центр МВД в Волынской области опубликовал требования ввоза в Украину автомобилей из-за границы. Подробности изложены на сайте регионального сервисного центра.

Как известно, в случае ввоза транспортного средства (ТС) из-за границы собственник авто, или лицо им уполномоченное, должен осуществить процедуру растаможки. Позже владелец обращается в органы сертификации для получения сертификата соответствия.

Только после осуществления этих процедур, владелец в сервисном центре МВД регистрирует свое транспортное средство. Это необходимо сделать в течение 10 суток с момента ввоза авто из-за границы.

В сервисный центр МВД владелец обращается с такими документами:

- удостоверение о регистрации транспортного средства, выданное таможенными органами;

- свидетельство о регистрации транспортного средства в иностранной стране, из которой ввезен авто;

- грузо-таможенная декларация (или ее электронный вариант, который выдает таможенный орган);

- сертификат соответствия (документ, о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения).

Если легковой автомобиль (код 8703) был ввезен и растаможен после 25 ноября 2018 года, принимаются сертификаты нормы "Евро-2"-"Евро-6", а также, паспорт (документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию места проживания/пребывания на территории Украины) и идентификационный код (или отметка в паспорте об отказе от него).

Обратите внимание на то, что транспортное средство подлежит обязательному осмотру специалистами экспертной службы.

Стоимость регистрации транспортного средства, ввезенного из-за рубежа, составляет 562,99 грн. Но дополнительно владелец должен оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой госрегистрации транспортного средства, если стоимость ТС:

- не превышает или равна 290 730 грн. -3%;

- более чем 290 730 грн. или равна 510 980 грн. – 4%;

- более чем 510 980 грн. – 5%.

Ранее на Львовской таможне Государственной фискальной службы Украины (ДФС) оформили залог за первые два автомобиля на еврономерах за ввоз машин с целью транзита по территории Украины. Двое граждан внесли более 120 тыс. гривен залога за ввоз авто. В одном из случаев гражданин Украины внес денежный залог в сумме около 70 тыс. гривен за ввоз автомобиля Ford Foсus 2004 года выпуска. Другой за ввоз автомобиля Skoda Ocktavia 2005 года выпуска заплатил 55 тыс. гривен.

Напомним, Государственная фискальная служба дала ответы на самые распространенные вопросы относительно новых условий растаможивания транспортных средств с европейской регистрацией.

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