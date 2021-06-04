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На украинских АЗС изменилась цена автогаза: сколько стоит

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Пятница 04 июня 2021 17:55
На украинских АЗС изменилась цена автогаза: сколько стоит Фото: на украинский АЗС упала цена автогаза (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В течение недели изменились цены на автогаз на АЗС в Украине. Стоимость топлива начала падать.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Так, в течение недели (с 28 мая до 4 июня) розничные сети, работающие в среднем в эконом-сегментах, снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10-50 коп./л.

Сколько стоит автогаз на АЗС

Автогаз в сети AMIC подешевел на 20 коп./л, до 15,26 грн/л, в сети ZOG - на 50 коп./л, до 14,99 грн /л. Такие сети как "Олас", Motto и Prime снизили цены в среднем на 10-20 коп./л.

На станциях "БРСМ-Нафта" в Винницкой и Черкасской областях цена автогаза снизилась на 50 коп./л и 20 коп./л соответственно, до 15,99 грн /л.

В то же время в Днепропетровской области ресурс подорожал на 10 коп./л, до 15,29 грн/л. В результате средняя розничная цена топлива сетью уменьшилась на 8 коп./л, до 15,83 грн /л.

Средняя стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Украине 4 июня составила 15,69 грн/л (-2 коп./л за неделю).

На украинских АЗС изменилась цена автогаза: сколько стоит

Фото: цены на автогаз (enkorr.ua)

Ранее мы сообщали, в Украине изменятся дорожные знаки и к чему готовиться автолюбителям.

Также с 1 июня в нашей стране начали действовать новые правила для водителей.

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