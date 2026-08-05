Ананаси більше не купую! Рецепт кабачків від моєї свекрухи підкорив усю родину з першої банки

Чому цей рецепт став таким популярним

Секрет цієї заготовки дуже простий. Кабачки майже не мають власного яскравого смаку, тому добре вбирають аромат сиропу. Якщо використати ананасовий сік, шматочки стають напівпрозорими, соковитими й нагадують консервовані тропічні фрукти.

Для цього рецепта найкраще брати великі, добре достиглі кабачки. Перед приготуванням їх варто очистити від шкірки та повністю видалити насіння, тоді м'якоть буде щільнішою і краще збереже форму після варіння.

Що вам знадобиться:

кабачки - 2 кг (очищені),

ананасовий сік - 900 мл,

цукор - 250 г,

лимонна кислота - 1 чайна ложка.

Як приготувати "псевдоананаси"

Очищені кабачки наріжте кубиками приблизно по 1 сантиметру.

У каструлі змішайте ананасовий сік, цукор і лимонну кислоту. Додайте кабачки, перемішайте та поставте на середній вогонь.

Після закипання варіть рівно 15 хвилин. За цей час шматочки стануть майже прозорими, а кухня наповниться приємним ароматом ананаса.

Поки кабачки варяться, простерилізуйте банки та кришки.

Гарячу заготівлю розкладіть у банки майже до самого верху, залийте сиропом і герметично закатайте.

Смачні консервовані "ананаси" з кабачків (фото: Наталя Крижанівська, Styler)

Після цього переверніть банки догори дном, укутайте рушником або ковдрою та залиште до повного охолодження.

Зберігати таку консервацію найкраще в прохолодному темному місці.

З чим їсти такі кабачки

На перший погляд може здатися, що це просто незвичайний десерт. Насправді ж способів використання набагато більше.

Такі кабачки можна подавати до морозива, сирників, млинців або домашньої випічки. Їх також додають у фруктові салати, желе, торти чи використовують як начинку для пирогів.

А якщо не сказати гостям, із чого зроблена ця заготовка - багато хто буде впевнений, що перед ними звичайні консервовані ананаси. Саме через це рецепт уже багато років залишається в нашій родині одним із найцікавіших способів перетворити звичайні кабачки на незвичайний зимовий смаколик.