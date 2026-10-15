Банош із бринзою та шкварками: покроковий рецепт і варіант із шинкою
Ніжний банош на сметані та вершках із солонуватою бринзою і хрусткими шкварками стане ситним обідом або вечерею. А якщо замінити сало обсмаженою шинкою, то вийде чудова альтернатива.
Як приготувати банош із бринзою та шкварками за рецептом Євгена Клопотенка, а також чим цікавий альтернативний варіант цієї карпатської страви із шинкою від редакторки Юлії Шиканової - читайте в матеріалі Styler.
Банош - традиційна карпатська страва, яку готують із кукурудзяної крупи, сметани та вершків. Зазвичай його подають із бринзою та шкварками, але є й інший варіант цієї страви. Я спробувала замінити сало шинкою - і результат теж вийшов дуже смачним.
Інгредієнти для класичного баношу
- 180 г кукурудзяної крупи
- 500 мл сметани жирністю 15%
- 500 мл вершків жирністю 20%
- 100 г бринзи
- 300 г сала
- сіль і перець до смаку
Як приготувати банош зі шкварками
За рецептом Євгена Клопотенка, у невелику каструлю викладіть сметану та влийте вершки. Перемішайте вінчиком до однорідності.
Поставте каструлю на середній вогонь. Додайте сіль і перець до смаку та поступово всипайте кукурудзяну крупу, постійно помішуючи вінчиком. Коли додасте всю крупу, продовжуйте помішувати ще 5-7 хвилин. Потім вимкніть вогонь, накрийте каструлю кришкою та залиште на 5 хвилин.
Наріжте сало невеликими кубиками. Викладіть на суху розігріту пательню та обсмажте до золотавого кольору.
Перекладіть гарячий банош у миски. Зверху викладіть шкварки та покришіть бринзу. Подавайте страву одразу.
Моя адаптація: банош із шинкою
Якщо сала немає під рукою або просто хочеться спробувати інший варіант, то ось мій адаптований варіант. За основу я взяла рецепт Євгена Клопотенка, але замість сала використала 300 г шинки, а сметану та вершки обрала жирністю 10%. Шинка чудово поєдналася з ніжною кукурудзяною кашею та солонуватою бринзою.
Інгредієнти для варіанту із шинкою
- 180 г кукурудзяної крупи (шліфована)
- 500 мл сметани жирністю 10%
- 500 мл вершків жирністю 10%
- 100 г бринзи
- 300 г шинки
- сіль і перець до смаку
- олія для смаження (якщо у вас нежирна шинка)
Як приготувати банош із шинкою
Пропорції розраховані приблизно на дві порції. Послідовність приготування я залишила такою самою.
Наріжте шинку невеликими шматочками та обсмажте на розігрітій пательні до легкої золотавої скоринки. Якщо у вас шинка жирна, то олію можна не додавати. Я обрала знежирену.
Розкладіть банош по тарілках, додайте обсмажену шинку та покришіть зверху бринзу. Подавайте гарячим.
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