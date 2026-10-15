Банош с брынзой и шкварками: пошаговый рецепт и вариант с ветчиной
Нежный банош на сметане и сливках с солоноватой брынзой и хрустящими шкварками станет сытным обедом или ужином. А если заменить сало обжаренной ветчиной, то получится отличная альтернатива.
Как приготовить банош с брынзой и шкварками по рецепту Евгения Клопотенко, а также чем интересен альтернативный вариант этого карпатского блюда с ветчиной от редактора Юлии Шикановой - читайте в материале Styler.
Банош - традиционное карпатское блюдо, которое готовят из кукурузной крупы, сметаны и сливок. Обычно его подают с брынзой и шкварками, но есть и другой вариант этого блюда. Я попробовала заменить сало ветчиной - и результат тоже получился очень вкусным.
Ингредиенты для классического баноша
- 180 г кукурузной крупы
- 500 мл сметаны жирностью 15%
- 500 мл сливок жирностью 20%
- 100 г брынзы
- 300 г сала
- соль и перец по вкусу
Как приготовить банош со шкварками
По рецепту Евгения Клопотенко, в небольшую кастрюлю выложите сметану и влейте сливки. Перемешайте венчиком до однородности.
Поставьте кастрюлю на средний огонь. Добавьте соль и перец по вкусу и постепенно всыпайте кукурузную крупу постоянно помешивая венчиком. Когда добавите всю крупу, продолжайте помешивать еще 5-7 минут. Затем выключите огонь, накройте крышкой кастрюлю и оставьте на 5 минут.
Нарежьте сало маленькими кубиками. Выложите на сухую разогретую сковороду и обжарьте до золотистого цвета.
Переложите горячий банош в миски. Сверху выложите шкварки и покрошите брынзу. Подавайте блюдо сразу.
Моя адаптация: банош с ветчиной
Если сала нет под рукой или просто хочется попробовать другой вариант, то мой адаптированный вариант. За основу я взяла рецепт Евгения Клопотенко, но вместо сала использовала 300 г ветчины, а сметану и сливки выбрала жирностью 10%. Ветчина прекрасно сочеталась с нежной кукурузной кашей и солоноватой брынзой.
Ингредиенты для варианта с ветчиной
- 180 г кукурузной крупы (шлифованная)
- 500 мл сметаны жирностью 10%
- 500 мл сливок жирностью 10%
- 100 г брынзы
- 300 г ветчины
- соль и перец по вкусу
- масло для жарки (если у вас нежирная ветчина)
Как приготовить банош с ветчиной
Пропорции рассчитаны примерно на две порции. Последовательность приготовления я оставила такой же.
Нарежьте ветчину небольшими кусочками и обжарьте на разогретой сковороде до легкой золотистой корочки. Если у вас ветчина жирная, то масло можно не добавлять. Я выбрала обезжиренную.
Разложите банош по тарелкам, добавьте обжаренную ветчину и покрошите сверху брынзу. Подавайте горячим.
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