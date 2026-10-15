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Вкусно 15 октября 2026, 17:41

Банош с брынзой и шкварками: пошаговый рецепт и вариант с ветчиной

Банош со шкварками или ветчиной - традиционное карпатское блюдо, которое легко адаптировать под собственный вкус.
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Банош со шкварками или с ветчиной (коллаж: Styler)
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Нежный банош на сметане и сливках с солоноватой брынзой и хрустящими шкварками станет сытным обедом или ужином. А если заменить сало обжаренной ветчиной, то получится отличная альтернатива.

Как приготовить банош с брынзой и шкварками по рецепту Евгения Клопотенко, а также чем интересен альтернативный вариант этого карпатского блюда с ветчиной от редактора Юлии Шикановой - читайте в материале Styler.

Банош - традиционное карпатское блюдо, которое готовят из кукурузной крупы, сметаны и сливок. Обычно его подают с брынзой и шкварками, но есть и другой вариант этого блюда. Я попробовала заменить сало ветчиной - и результат тоже получился очень вкусным.

Ингредиенты для классического баноша

  • 180 г кукурузной крупы
  • 500 мл сметаны жирностью 15%
  • 500 мл сливок жирностью 20%
  • 100 г брынзы
  • 300 г сала
  • соль и перец по вкусу

Как приготовить банош со шкварками

По рецепту Евгения Клопотенко, в небольшую кастрюлю выложите сметану и влейте сливки. Перемешайте венчиком до однородности.

Поставьте кастрюлю на средний огонь. Добавьте соль и перец по вкусу и постепенно всыпайте кукурузную крупу постоянно помешивая венчиком. Когда добавите всю крупу, продолжайте помешивать еще 5-7 минут. Затем выключите огонь, накройте крышкой кастрюлю и оставьте на 5 минут.

Нарежьте сало маленькими кубиками. Выложите на сухую разогретую сковороду и обжарьте до золотистого цвета.

Переложите горячий банош в миски. Сверху выложите шкварки и покрошите брынзу. Подавайте блюдо сразу.

Моя адаптация: банош с ветчиной

Если сала нет под рукой или просто хочется попробовать другой вариант, то мой адаптированный вариант. За основу я взяла рецепт Евгения Клопотенко, но вместо сала использовала 300 г ветчины, а сметану и сливки выбрала жирностью 10%. Ветчина прекрасно сочеталась с нежной кукурузной кашей и солоноватой брынзой.

Ингредиенты для варианта с ветчиной

  • 180 г кукурузной крупы (шлифованная)
  • 500 мл сметаны жирностью 10%
  • 500 мл сливок жирностью 10%
  • 100 г брынзы
  • 300 г ветчины
  • соль и перец по вкусу
  • масло для жарки (если у вас нежирная ветчина)

Как приготовить банош с ветчиной

Пропорции рассчитаны примерно на две порции. Последовательность приготовления я оставила такой же.

Нарежьте ветчину небольшими кусочками и обжарьте на разогретой сковороде до легкой золотистой корочки. Если у вас ветчина жирная, то масло можно не добавлять. Я выбрала обезжиренную.

Вместо сала в банош можно добавить ветчину (фото: Юлия Шиканова)

Разложите банош по тарелкам, добавьте обжаренную ветчину и покрошите сверху брынзу. Подавайте горячим.

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