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Смачно 10 серпня 2026, 15:27

Так диню ви ще не закривали: незвичний рецепт, який здивує всю родину

Солодкий аромат літа можна зберегти до холодів
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Як приготувати диню в желе на зиму (колаж: Styler)
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Сезон динь у розпалі, тож саме час спробувати незвичайний спосіб зберегти їх до зими. Шматочки фрукту консервують у ніжному желейному сиропі - виходить ароматний десерт до чаю.

Styler з посиланням на допис в Instagram користувача під ніком "bude_smachno_razom" розповідає, як зробити на зиму таку заготівлю.

Диня в желе на зиму - що потрібно

Інгредієнти розраховані приблизно на 2 банки по 0,5 л:

  • диня - скільки увійде в банки
  • желе - 1 пачка, смак на ваш вибір
  • желатин - 1 чайна ложка
  • цукор - 100 г
  • лимонна кислота - 1/2 чайної ложки
  • вода - 350 мл.

Для цієї заготовки краще обирати щільну, не переспілу диню. Вона не розвариться під час стерилізації та збереже форму шматочків.

Як приготувати диню в желе

1. Підготуйте диню

Диню добре вимийте, розріжте навпіл і видаліть насіння. Наріжте м'якоть спочатку скибочками, а потім невеликими шматочками. Шкірку перед цим потрібно зрізати.

2. Зробіть желейний сироп

У мисці змішайте цукор, желе, желатин і лимонну кислоту. Додайте 350 мл гарячої води - важливо, щоб це була не окріп.

Добре перемішайте суміш, щоб усі інгредієнти розчинилися.

3. Наповніть банки

Шматочки дині щільно розкладіть у заздалегідь стерилізовані банки об'ємом 0,5 л.

Обережно залийте фрукт гарячим желейним сиропом. Він має повністю покривати шматочки дині.

4. Простерилізуйте заготовку

На дно великої каструлі покладіть рушник і поставте туди банки. Налийте гарячу воду так, щоб вона доходила приблизно до "плечиків" банок.

Після закипання води стерилізуйте банки 20 хвилин.

5. Закрийте банки

Обережно дістаньте банки з каструлі та одразу закатайте кришками.

Перевертати банки догори дном і додатково вкутувати їх не потрібно. Залиште заготовки охолонути.

Яку диню краще взяти

Головне правило цього рецепта - не використовувати занадто м'яку або переспілу диню. Під час нагрівання вона може втратити форму, і замість красивих шматочків у банці вийде однорідна маса.

Найкраще підійде стигла, ароматна, але достатньо щільна диня. Саме така після консервування збереже приємну текстуру.

У результаті вийде незвичайна зимова заготівля з ароматними шматочками дині в ніжному желейному сиропі. Відкривши банку в холодну пору року, можна буквально повернути на стіл смак літа.

Рецепти диня заготовки на зиму
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