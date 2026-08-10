Так диню ви ще не закривали: незвичний рецепт, який здивує всю родину
Сезон динь у розпалі, тож саме час спробувати незвичайний спосіб зберегти їх до зими. Шматочки фрукту консервують у ніжному желейному сиропі - виходить ароматний десерт до чаю.
Styler з посиланням на допис в Instagram користувача під ніком "bude_smachno_razom" розповідає, як зробити на зиму таку заготівлю.
Диня в желе на зиму - що потрібно
Інгредієнти розраховані приблизно на 2 банки по 0,5 л:
- диня - скільки увійде в банки
- желе - 1 пачка, смак на ваш вибір
- желатин - 1 чайна ложка
- цукор - 100 г
- лимонна кислота - 1/2 чайної ложки
- вода - 350 мл.
Для цієї заготовки краще обирати щільну, не переспілу диню. Вона не розвариться під час стерилізації та збереже форму шматочків.
Як приготувати диню в желе
1. Підготуйте диню
Диню добре вимийте, розріжте навпіл і видаліть насіння. Наріжте м'якоть спочатку скибочками, а потім невеликими шматочками. Шкірку перед цим потрібно зрізати.
2. Зробіть желейний сироп
У мисці змішайте цукор, желе, желатин і лимонну кислоту. Додайте 350 мл гарячої води - важливо, щоб це була не окріп.
Добре перемішайте суміш, щоб усі інгредієнти розчинилися.
3. Наповніть банки
Шматочки дині щільно розкладіть у заздалегідь стерилізовані банки об'ємом 0,5 л.
Обережно залийте фрукт гарячим желейним сиропом. Він має повністю покривати шматочки дині.
4. Простерилізуйте заготовку
На дно великої каструлі покладіть рушник і поставте туди банки. Налийте гарячу воду так, щоб вона доходила приблизно до "плечиків" банок.
Після закипання води стерилізуйте банки 20 хвилин.
5. Закрийте банки
Обережно дістаньте банки з каструлі та одразу закатайте кришками.
Перевертати банки догори дном і додатково вкутувати їх не потрібно. Залиште заготовки охолонути.
Яку диню краще взяти
Головне правило цього рецепта - не використовувати занадто м'яку або переспілу диню. Під час нагрівання вона може втратити форму, і замість красивих шматочків у банці вийде однорідна маса.
Найкраще підійде стигла, ароматна, але достатньо щільна диня. Саме така після консервування збереже приємну текстуру.
У результаті вийде незвичайна зимова заготівля з ароматними шматочками дині в ніжному желейному сиропі. Відкривши банку в холодну пору року, можна буквально повернути на стіл смак літа.
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