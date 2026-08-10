Так диню ви ще не закривали: незвичний рецепт, який здивує всю родину

Диня в желе на зиму - що потрібно

Інгредієнти розраховані приблизно на 2 банки по 0,5 л:

диня - скільки увійде в банки

желе - 1 пачка, смак на ваш вибір

желатин - 1 чайна ложка

цукор - 100 г

лимонна кислота - 1/2 чайної ложки

вода - 350 мл.

Для цієї заготовки краще обирати щільну, не переспілу диню. Вона не розвариться під час стерилізації та збереже форму шматочків.

Як приготувати диню в желе

1. Підготуйте диню

Диню добре вимийте, розріжте навпіл і видаліть насіння. Наріжте м'якоть спочатку скибочками, а потім невеликими шматочками. Шкірку перед цим потрібно зрізати.

2. Зробіть желейний сироп

У мисці змішайте цукор, желе, желатин і лимонну кислоту. Додайте 350 мл гарячої води - важливо, щоб це була не окріп.

Добре перемішайте суміш, щоб усі інгредієнти розчинилися.

3. Наповніть банки

Шматочки дині щільно розкладіть у заздалегідь стерилізовані банки об'ємом 0,5 л.

Обережно залийте фрукт гарячим желейним сиропом. Він має повністю покривати шматочки дині.

4. Простерилізуйте заготовку

На дно великої каструлі покладіть рушник і поставте туди банки. Налийте гарячу воду так, щоб вона доходила приблизно до "плечиків" банок.

Після закипання води стерилізуйте банки 20 хвилин.

5. Закрийте банки

Обережно дістаньте банки з каструлі та одразу закатайте кришками.

Перевертати банки догори дном і додатково вкутувати їх не потрібно. Залиште заготовки охолонути.

Яку диню краще взяти

Головне правило цього рецепта - не використовувати занадто м'яку або переспілу диню. Під час нагрівання вона може втратити форму, і замість красивих шматочків у банці вийде однорідна маса.

Найкраще підійде стигла, ароматна, але достатньо щільна диня. Саме така після консервування збереже приємну текстуру.

У результаті вийде незвичайна зимова заготівля з ароматними шматочками дині в ніжному желейному сиропі. Відкривши банку в холодну пору року, можна буквально повернути на стіл смак літа.