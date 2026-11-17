Коли я зготувала ці цукерки, у мене вийшло створити цікавий контраст. Солодка шоколадна основа гармонійно поєднується із ніжною цитрусовою начинкою. Дуже сподобалося, що мандарин додає десерту свіжості, тому цукерки не здаються приторними.

Інгредієнти

Для шоколадної основи:

Згущене молоко -100 г

Какао-порошок - 10 г

Вершкове масло - 5 г.

Для начинки:

Мандарин - 1 шт.

Вершкове масло - 5 г

Цукор - 1 ч. л.

Для обкачування:

Какао-порошок - приблизно 5-10 г.

Час приготування: приблизно 20 хвилин активної роботи та 50-60 хвилин на охолодження.

Кількість порцій: приблизно 8 невеликих цукерок.

Покрокове приготування

Карамелізую мандарин

Спочатку очищаю мандарин від шкірки, розділяю на часточки та прибираю зайві білі волокна. Великі часточки можна розрізати навпіл.

На сковороді розтоплюю 5 г вершкового масла, додаю чайну ложку цукру. Коли цукор починає розчинятися, викладаю мандарин.

Прогріваю приблизно 1-2 хвилини, обережно перевертаючи часточки. Важливо не перетримати їх на вогні, інакше м'якоть може втратити форму та виділити забагато соку.

Готовий мандарин перекладаю на тарілку, залишаю охолоджуватися. Перед формуванням цукерок прибираю зайву вологу паперовою серветкою.

Готую шоколадну основу

У невелику каструлю з товстим дном наливаю згущене молоко, додаю какао та вершкове масло.

Ставлю на слабкий вогонь і постійно помішую силіконовою лопаткою, щоб маса не пригоріла.

Приблизно через 10 хвилин суміш починає помітно густішати. Орієнтуюся насамперед на консистенцію: готова маса тягнеться густою стрічкою, а після проведення лопаткою по дну каструлі залишається доріжка, яка повільно зникає.

Ще одна ознака готовності: шоколадна маса починає відставати від дна під час помішування.

Охолоджую шоколадну масу

Перекладаю готову суміш на широку тарілку та розподіляю тонким шаром.

Коли вона трохи охолоне, ставлю в холодильник приблизно на 40-50 хвилин.

Якщо хочеться прискорити процес, можна скористатися морозильною камерою. Я залишила масу там приблизно на 15 хвилин, періодично перевіряючи консистенцію.

Важливо, щоб шоколадна основа стала густою та пластичною, але не замерзла.

Формую цукерки

Коли шоколадна маса достатньо охолола, набираю невелику порцію чайною ложкою.

Щоб суміш не прилипала до долонь, злегка змочую руки прохолодною водою.

Розплющую шоколадну масу, викладаю посередині шматочок карамелізованого мандарина та обережно з'єдную краї.

Скочую кульку між долонями. Якщо маса починає сильно липнути, повертаю її в холодильник або морозилку ще на кілька хвилин.

Шоколадна маса та карамелізований мандарин (фото: Юлія Люшньова)

Завершую приготування

Готові кульки обкачую в какао, викладаю на тарілку та ставлю в холодильник ще приблизно на 15 хвилин.

Цукерки виходять м'якими, з насиченим шоколадним смаком та соковитою мандариновою серединкою.

Готові школадні цукерки, які я приготувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Що варто знати перед приготуванням

Найважливіше в цьому рецепті: правильно уварити згущене молоко. Якщо зняти суміш із вогню занадто рано, навіть після охолодження вона може залишитися рідкою.

Також не раджу додавати багато мандаринової начинки. Достатньо невеликого шматочка, щоб відчувався цитрусовий смак, але цукерка зберігала форму.

Зберігати десерт варто в закритому контейнері в холодильнику. Через свіжу фруктову начинку найкраще приготувати невелику порцію та з'їсти її протягом 1-2 днів.

Алергени: молоко та молочні продукти (лактоза).