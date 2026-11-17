Когда я приготовила эти конфеты, у меня получилось создать интересный контраст. Сладкое шоколадное основание гармонично сочетается с нежной цитрусовой начинкой. Очень понравилось, что мандарин добавляет десерту свежести, поэтому конфеты не кажутся приторными.

Ингредиенты

Для шоколадного основания:

Сгущенка -100 г

Какао-порошок - 10 г

Сливочное масло - 5 г.

Для начинки:

Мандарин - 1 шт.

Сливочное масло - 5 г

Сахар - 1 ч. л.

Для обкачки:

Какао-порошок - примерно 5 г.

Время приготовления: около 20 минут активной работы и 50-60 минут на охлаждение.

Количество порций: примерно 8 небольших конфет.

Пошаговое приготовление

Карамелизируйте мандарин

Сначала очищаю мандарин от кожуры, разделяю на дольки и убираю лишние белые волокна. Большие дольки можно разрезать пополам.

На сковороде растапливаю 5 г сливочного масла, добавляю чайную ложку сахара. Когда сахар начинает растворяться, выкладываю мандарин.

Прогреваю примерно 1-2 минуты, осторожно переворачивая дольки. Важно не передержать их на огне, иначе мякоть может потерять форму и выделить слишком много сока.

Готовый мандарин перевожу на тарелку, оставляю охлаждаться. Перед формированием конфет убираю излишнюю влагу бумажной салфеткой.

Готовлю шоколадную основу

В небольшую кастрюлю с толстым дном наливаю сгущенку, добавляю какао и сливочное масло.

Ставлю на слабый огонь и постоянно помешиваю силиконовой лопаткой, чтобы масса не пригорела.

Приблизительно через 10 минут смесь начинает заметно густеть. Ориентируюсь прежде всего на консистенцию: готовая масса тянется густой лентой, а после проведения лопаткой по дну кастрюли остается медленно исчезающая дорожка.

Еще один признак готовности: шоколадная масса начинает отставать от дна во время помешивания.

Охлаждаю шоколадную массу

Перекладываю готовую смесь на широкую тарелку и распределяю тонким слоем.

Когда она чуть-чуть остынет, ставлю в холодильник примерно на 40-50 минут.

Если хочется ускорить процесс, можно пользоваться морозильной камерой. Я оставила массу там примерно на 15 минут, периодически проверяя консистенцию.

Важно, чтобы шоколадное основание стало густым и пластичным, но не замерзло.

Формирую конфеты

Когда шоколадная масса достаточно остыла, набираю небольшую порцию чайной ложкой.

Чтобы смесь не прилипала к ладоням, слегка смачиваю руки прохладной водой.

Расплющу шоколадную массу, выкладываю посередине кусочек карамелизованного мандарина и осторожно соединяю края.

Скачиваю шарик между ладонями. Если масса начинает сильно липнуть, поворачиваю ее в холодильник или морозилку еще на несколько минут.

Шоколадная масса и карамелизированный мандарин (фото: Юлия Люшнева)

Завершаю приготовление

Готовые шарики обкатываю в какао, выкладываю на тарелку и ставлю в холодильник еще примерно на 15 минут.

Конфеты получаются мягкими, с насыщенным шоколадным вкусом и сочной мандариновой серединкой.

Готовые школьные конфеты, которые я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Что следует знать перед приготовлением

Самое важное в этом рецепте: правильно уварить сгущенку. Если снять с огня слишком рано, даже после охлаждения она может остаться жидкой.

Также не советую добавлять много мандарина начинки. Достаточно небольшого кусочка, чтобы чувствовался цитрусовый вкус, но конфета сохраняла форму.

Хранить десерт следует в закрытом контейнере в холодильнике. Через свежую фруктовую начинку лучше всего приготовить небольшую порцию и съесть в течение 1-2 дней.

Аллергены: молоко и молочные продукты (лактоза).