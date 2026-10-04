Гарбузові ліниві вареники: покроковий рецепт із кисломолочним сиром
Гарбуз можна використати не лише для супів і випічки. З нього виходять ніжні ліниві вареники з кисломолочним сиром, які після варіння можна додатково підрум'янити на сковороді.
Як приготувати гарбузові ліниві вареники, розповідає Styler з посиланням на рецепт блогерки Катерини Браїло з Instagram.
Інгредієнти
- 200 г кисломолочного сиру 5-9%
- 100 г гарбузового пюре
- 1 жовток
- 4-5 ст. л. борошна
- борошно для формування
- кориця або кардамон за бажанням
- трохи масла гхі для обсмажування
Для подачі:
- грецький йогурт
- тертий мигдаль
- свіжий інжир
Як приготувати гарбузові ліниві вареники
Гарбуз попередньо запечіть до м'якості та приготуйте з нього пюре. Для цього рецепта краще використовувати саме запечений гарбуз, а не варений - так у пюре буде менше зайвої вологи, а тісто не потребуватиме надмірної кількості борошна.
До кисломолочного сиру додайте жовток і гарбузове пюре. Добре перемішайте масу, а потім поступово всипайте борошно. Замісіть м'яке тісто. Його консистенція може трохи відрізнятися залежно від вологості кисломолочного сиру та гарбуза.
Робочу поверхню присипте борошном. Поділіть тісто на 2-3 частини, кожну розкачайте в довгу ковбаску та наріжте на невеликі шматочки.
Закип'ятіть воду та обережно опустіть у неї варенички. Варіть, доки вони не спливуть на поверхню. Після цього їх можна діставати.
Розігрійте сковорідку, додайте трохи масла гхі та обсмажте готові варенички з обох боків до легкої золотистої скоринки. Саме цей етап додає їм особливої текстури.
Готові гарбузові варенички можна подати з грецьким йогуртом, тертим мигдалем і свіжим інжиром. За бажанням у тісто можна додати трохи кориці або кардамону - спеції добре поєднуються з гарбузом.
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