Тыквенные ленивые вареники: пошаговый рецепт с творогом

Ингредиенты

200 г творога 5-9%

100 г тыквенного пюре

1 желток

4-5 ст. л. муки

мука для формования

корица или кардамон по желанию

немного масла гхи для обжаривания

Для подачи:

греческий йогурт

тертый миндаль

свежий инжир

Как приготовить тыквенные ленивые вареники

Тыкву предварительно запеките до мягкости и приготовьте из нее пюре. Для этого рецепта лучше использовать именно запеченную тыкву, а не вареную - так в пюре будет меньше лишней влаги, а тесто не потребует избыточного количества муки.

К творогу добавьте желток и тыквенное пюре. Хорошо перемешайте массу, затем постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое тесто. Его консистенция может немного отличаться в зависимости от влажности сыра и тыквы.

Рабочую поверхность присыпьте мукой. Разделите тесто на 2-3 части, каждую раскатайте в длинную колбаску и нарежьте на небольшие кусочки.

Вскипятите воду и осторожно опустите в нее варенички. Варите, пока они не всплывут на поверхность. После этого их можно доставать.

Разогрейте сковороду, добавьте немного масла гхи и обжарьте готовые варенички по бокам к легкой золотистой корочке. Именно этот этап придает им особую текстуру.

Готовые тыквенные варенички можно подать с греческим йогуртом, тертым миндалем и свежим инжиром. По желанию в тесто можно добавить немного корицы или кардамона - специи хорошо сочетаются с тыквой.