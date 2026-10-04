rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Вкусно Тыквенные ленивые вареники: пошаговый рецепт с творогом
Вкусно 04 октября 2026, 09:33

Тыквенные ленивые вареники: пошаговый рецепт с творогом

Сезон тыквы в разгаре, поэтому самое время приготовить из него нежные ленивые варенички, которые можно подать на завтрак или как десерт
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Ленивые вареники из тыквы (фото: Styler)
Поделиться:

Тыкву можно использовать не только для супов и выпечки. Из него получаются нежные ленивые вареники с творогом, которые после варки можно дополнительно подрумянить на сковороде.

Как приготовить тыквенные ленивые вареники, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт блоггерки Екатерины Браило из Instagram.

Ингредиенты

  • 200 г творога 5-9%
  • 100 г тыквенного пюре
  • 1 желток
  • 4-5 ст. л. муки
  • мука для формования
  • корица или кардамон по желанию
  • немного масла гхи для обжаривания

Для подачи:

  • греческий йогурт
  • тертый миндаль
  • свежий инжир

Как приготовить тыквенные ленивые вареники

Тыкву предварительно запеките до мягкости и приготовьте из нее пюре. Для этого рецепта лучше использовать именно запеченную тыкву, а не вареную - так в пюре будет меньше лишней влаги, а тесто не потребует избыточного количества муки.

К творогу добавьте желток и тыквенное пюре. Хорошо перемешайте массу, затем постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое тесто. Его консистенция может немного отличаться в зависимости от влажности сыра и тыквы.

Рабочую поверхность присыпьте мукой. Разделите тесто на 2-3 части, каждую раскатайте в длинную колбаску и нарежьте на небольшие кусочки.

Вскипятите воду и осторожно опустите в нее варенички. Варите, пока они не всплывут на поверхность. После этого их можно доставать.

Разогрейте сковороду, добавьте немного масла гхи и обжарьте готовые варенички по бокам к легкой золотистой корочке. Именно этот этап придает им особую текстуру.

Готовые тыквенные варенички можно подать с греческим йогуртом, тертым миндалем и свежим инжиром. По желанию в тесто можно добавить немного корицы или кардамона - специи хорошо сочетаются с тыквой.

Читайте также Денежный маникюр на октябрь 2026: эти оттенки и дизайны считают магнитом для изобилия 04 октября 2026, 08:46 Внук Ротару, MamaRika и Елена Тополя: 7 артистов, сменивших псевдонимы 04 октября 2026, 08:02 Сколько получают учителя в Украине, Канаде и Японии в 2026 году: сравнение зарплат 04 октября 2026, 06:23 Таро-гороскоп на 4 октября: прогнозы для Рыб, Львов и других знаков Зодиака 04 октября 2026, 06:04
Больше интересного
Гороскопы Любовный гороскоп на октябрь 2026: прогноз астролога Хейл для всех знаков Зодиака 03 октября 2026, 20:05
Полезное Тихая охота 2026: почему лесные грибы быстро портятся после сбора и основные ошибки хранения 03 октября 2026, 19:25
Вкусно Тыквенный чизкейк с крем-сыром: пошаговый рецепт уютного осеннего десерта с видео 03 октября 2026, 18:36
Полезное Как сократить время на уборку: советы от основателя Dazzle Cleaning Company 03 октября 2026, 17:41
Люди Илон Маск и Шивон Зилис прекратили отношения: детали от матери четырех детей предпринимателя 03 октября 2026, 17:00