Грушевий пиріг із корицею: осінній рецепт домашньої випічки до чаю (фото)
Для домашнього грушевого пирога не потрібні складний декор чи окремий крем. Фрукти, які нині можна знайти майже на кожній дачі, достатньо очистити, нарізати та додати в тісто.
За основу взято ідею пряного грушевого пирога з Homemade American, але у цій адаптації редакторка Styler Остапова Анастасія змінила пропорції та використала натуральний йогурт.
Інгредієнти для грушевого пирога
Для приготування знадобиться кругла форма діаметром 24 см із бортиками заввишки близько 5 см.
- Груші - 350 г після очищення та видалення серцевини.
- Пшеничне борошно - 250 г.
- Вершкове масло - 180 г.
- Цукор - 160 г.
- Яйця середнього розміру - 3 шт.
- Густий натуральний йогурт без добавок - 100 г.
- Розпушувач - 10 г.
- Мелена кориця - 1 ч. л.
- Мелений мускатний горіх - чверть ч. л., за бажанням.
- Сіль - чверть ч. л.
- Трохи вершкового масла для змащування форми.
Також підготуйте пергамент, міксер, лопатку та дерев’яну шпажку для перевірки готовності.
- Кількість порцій: приблизно 8-10.
- Підготовка: близько 25 хвилин, без урахування розм’якшення масла.
- Випікання: орієнтовно 50-60 хвилин.
- Охолодження: щонайменше 30 хвилин.
Які груші вибрати
Для цього рецепта беріть стиглі груші зі щільною м’якоттю. Не потрібно шукати плоди однакового розміру чи з бездоганною шкіркою, але вони мають бути без плісняви та ознак гнилі.
Я взяла звичайні садові груші, які мала вдома. Вони були твердими, соковитими й солодкими. Для підготовки не добирала їх за зовнішнім виглядом: шкірку зняла, а м’якоть нарізала шматочками.
Як приготувати грушевий пиріг
1. Підготуйте інгредієнти та форму
Заздалегідь дістаньте масло з холодильника. Для збивання воно має стати м’яким, але залишатися нерозтопленим. Яйця та йогурт також дістаньте трохи раніше.
Розігрійте духовку до 175 градусів у режимі "верх-низ". Дно форми застеліть пергаментом, бортики злегка змастіть маслом.
2. Очистьте груші
Помийте плоди та зніміть шкірку. Розріжте їх, видаліть серцевину з насінням і відважте потрібну кількість м’якоті.
Я очищала груші овочечисткою. На фото нижче видно цей етап: шкірку знято, далі потрібно видалити серцевину та нарізати плід.
3. Наріжте м’якоть
Наріжте груші невеликими шматочками приблизно однакової товщини. Великі частини додатково подрібніть.
Я нарізала м’якоть довільними шматочками, не намагаючись зробити ідеальні кубики. Для додавання в тісто акуратна геометрична форма не потрібна, важливіше уникати великої різниці в розмірах.
4. Збийте масло із цукром
Викладіть розм’якшене масло в миску, додайте цукор і збивайте міксером приблизно 3-5 хвилин. Маса має посвітлішати та стати пишнішою.
Додавайте яйця по одному, перемішуючи після кожного. Лопаткою знімайте суміш зі стінок миски, щоб вона збивалася рівномірно.
5. Додайте борошно та йогурт
В іншій мисці змішайте борошно, розпушувач, сіль, корицю та мускатний горіх, якщо використовуєте його.
Додайте до масляної суміші половину сухих інгредієнтів і коротко перемішайте. Потім введіть йогурт, а після нього - решту борошняної суміші.
На цьому етапі перемішуйте лопаткою або міксером на низькій швидкості лише до зникнення сухого борошна. Довго збивати тісто не потрібно.
6. Додайте груші
Всипте нарізані фрукти й обережно розподіліть їх у тісті лопаткою. Перекладіть масу у форму та розрівняйте поверхню.
7. Випікайте до готовності
Поставте форму на середній рівень духовки. Орієнтуйтеся на 50-60 хвилин, але враховуйте, що фактичний час залежить від духовки, форми та соковитості груш.
Наприкінці випікання перевірте центр дерев’яною шпажкою. Намагайтеся потрапити саме в тісто, а не в шматочок фрукта. На шпажці не повинно бути сирого тіста; кілька вологих крихт допустимі.
Якщо поверхня вже сильно зарум’янилася, а середина ще не готова, нещільно накрийте форму фольгою та продовжуйте випікання.
8. Охолодіть перед нарізанням
Залиште пиріг у формі на 15-20 хвилин. Потім обережно дістаньте десерт з форми й дайте пирогу охолонути ще щонайменше 15 хвилин. Якщо форма суцільна, не поспішайте виймати з неї гарячий пиріг.
Подавайте теплим або повністю охолодженим.
Що врахувати під час приготування
Зважуйте вже очищені груші. Орієнтуватися лише на кількість плодів незручно: їхній розмір і вага можуть суттєво відрізнятися.
Не збільшуйте кількість фруктів довільно. Додаткові груші змінять співвідношення м’якоті й тіста, а також можуть вплинути на час випікання.
Використовуйте густий йогурт без цукру та смакових добавок. Питний йогурт відрізняється за консистенцією, тому не є рівнозначною заміною в цих пропорціях.
Перевіряйте середину, а не лише скоринку. Рум’яна поверхня сама по собі ще не означає, що пиріг пропікся всередині.
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