Грушевий пиріг із корицею: осінній рецепт домашньої випічки до чаю (фото)

Інгредієнти для грушевого пирога

Для приготування знадобиться кругла форма діаметром 24 см із бортиками заввишки близько 5 см.

Груші - 350 г після очищення та видалення серцевини.

Пшеничне борошно - 250 г.

Вершкове масло - 180 г.

Цукор - 160 г.

Яйця середнього розміру - 3 шт.

Густий натуральний йогурт без добавок - 100 г.

Розпушувач - 10 г.

Мелена кориця - 1 ч. л.

Мелений мускатний горіх - чверть ч. л., за бажанням.

Сіль - чверть ч. л.

Трохи вершкового масла для змащування форми.

Також підготуйте пергамент, міксер, лопатку та дерев’яну шпажку для перевірки готовності.

Кількість порцій: приблизно 8-10.

приблизно 8-10. Підготовка: близько 25 хвилин, без урахування розм’якшення масла.

близько 25 хвилин, без урахування розм’якшення масла. Випікання: орієнтовно 50-60 хвилин.

орієнтовно 50-60 хвилин. Охолодження: щонайменше 30 хвилин.

Які груші вибрати

Для цього рецепта беріть стиглі груші зі щільною м’якоттю. Не потрібно шукати плоди однакового розміру чи з бездоганною шкіркою, але вони мають бути без плісняви та ознак гнилі.

Я взяла звичайні садові груші, які мала вдома. Вони були твердими, соковитими й солодкими. Для підготовки не добирала їх за зовнішнім виглядом: шкірку зняла, а м’якоть нарізала шматочками.

Садові груші перед очищенням (фото: Styler, Остапова Анастасія)

Як приготувати грушевий пиріг

1. Підготуйте інгредієнти та форму

Заздалегідь дістаньте масло з холодильника. Для збивання воно має стати м’яким, але залишатися нерозтопленим. Яйця та йогурт також дістаньте трохи раніше.

Розігрійте духовку до 175 градусів у режимі "верх-низ". Дно форми застеліть пергаментом, бортики злегка змастіть маслом.

2. Очистьте груші

Помийте плоди та зніміть шкірку. Розріжте їх, видаліть серцевину з насінням і відважте потрібну кількість м’якоті.

Я очищала груші овочечисткою. На фото нижче видно цей етап: шкірку знято, далі потрібно видалити серцевину та нарізати плід.

Груша після зняття шкірки овочечисткою. (фото: Styler, Остапова Анастасія)

3. Наріжте м’якоть

Наріжте груші невеликими шматочками приблизно однакової товщини. Великі частини додатково подрібніть.

Я нарізала м’якоть довільними шматочками, не намагаючись зробити ідеальні кубики. Для додавання в тісто акуратна геометрична форма не потрібна, важливіше уникати великої різниці в розмірах.

Нарізані груші для додавання в тісто (фото: Styler, Остапова Анастасія)

4. Збийте масло із цукром

Викладіть розм’якшене масло в миску, додайте цукор і збивайте міксером приблизно 3-5 хвилин. Маса має посвітлішати та стати пишнішою.

Додавайте яйця по одному, перемішуючи після кожного. Лопаткою знімайте суміш зі стінок миски, щоб вона збивалася рівномірно.

5. Додайте борошно та йогурт

В іншій мисці змішайте борошно, розпушувач, сіль, корицю та мускатний горіх, якщо використовуєте його.

Додайте до масляної суміші половину сухих інгредієнтів і коротко перемішайте. Потім введіть йогурт, а після нього - решту борошняної суміші.

На цьому етапі перемішуйте лопаткою або міксером на низькій швидкості лише до зникнення сухого борошна. Довго збивати тісто не потрібно.

6. Додайте груші

Всипте нарізані фрукти й обережно розподіліть їх у тісті лопаткою. Перекладіть масу у форму та розрівняйте поверхню.

7. Випікайте до готовності

Поставте форму на середній рівень духовки. Орієнтуйтеся на 50-60 хвилин, але враховуйте, що фактичний час залежить від духовки, форми та соковитості груш.

Наприкінці випікання перевірте центр дерев’яною шпажкою. Намагайтеся потрапити саме в тісто, а не в шматочок фрукта. На шпажці не повинно бути сирого тіста; кілька вологих крихт допустимі.

Якщо поверхня вже сильно зарум’янилася, а середина ще не готова, нещільно накрийте форму фольгою та продовжуйте випікання.

8. Охолодіть перед нарізанням

Залиште пиріг у формі на 15-20 хвилин. Потім обережно дістаньте десерт з форми й дайте пирогу охолонути ще щонайменше 15 хвилин. Якщо форма суцільна, не поспішайте виймати з неї гарячий пиріг.

Подавайте теплим або повністю охолодженим.

Що врахувати під час приготування

Зважуйте вже очищені груші. Орієнтуватися лише на кількість плодів незручно: їхній розмір і вага можуть суттєво відрізнятися.

Не збільшуйте кількість фруктів довільно. Додаткові груші змінять співвідношення м’якоті й тіста, а також можуть вплинути на час випікання.

Використовуйте густий йогурт без цукру та смакових добавок. Питний йогурт відрізняється за консистенцією, тому не є рівнозначною заміною в цих пропорціях.

Перевіряйте середину, а не лише скоринку. Рум’яна поверхня сама по собі ще не означає, що пиріг пропікся всередині.