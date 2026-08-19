rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Смачно Хрумкий бортик і соковиті томати: простий рецепт пирога від Валентини Хамайко
Смачно 19 серпня 2026, 13:27

Хрумкий бортик і соковиті томати: простий рецепт пирога від Валентини Хамайко

Усього кілька інгредієнтів - і на столі з’явиться страва, яка пахне літом
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Рецепт пирога з томатами та крем-сиром (зображення згенеровано ШІ)
Поділитися:

Ведуча Валентина Хамайко поділилася рецептом сезонної випічки, яку легко приготувати вдома. Вона показала, як поєднати готове тісто, начинку та свіжі томати.

Styler з посиланням на відео в її Instagram розбирався, як приготувати соковитий томатний пиріг із хрумким бортиком.

Інгредієнти

Для пирога знадобляться:

  • 500 г листкового тіста
  • 5-6 різних томатів
  • 500 г крем-сиру
  • 1 яйце
  • 1,5-2 ч. л. сванської солі
  • 100 г витриманого сиру (пармезан або чедер)
  • свіжий чебрець
  • за бажанням - песто для подачі.

Якщо сванської солі немає, її можна замінити звичайною сіллю та додати трохи сухого часнику.

Як приготувати томатний пиріг

1. Підготуйте тісто

Готове листкове тісто потрібно попередньо розморозити при кімнатній температурі.

Викладіть його на поверхню та трохи розкачайте середину. Важливо зробити центральну частину трохи тоншою, залишивши краї товстішими — саме вони стануть майбутнім хрумким бортиком.

Щоб бортики добре піднялися під час випікання, краї тіста потрібно акуратно підрізати.

2. Зробіть сирну начинку

У мисці змішайте крем-сир та яйце. Додайте сванську сіль і натертий витриманий сир - пармезан або чедер.

Перемішайте начинку до однорідності.

3. Викладіть начинку

Сирну суміш розподіліть по центру тіста, але не заходьте на бортики. Краї мають залишитися вільними, щоб під час випікання вони могли красиво підрум'янитися та піднятися.

4. Додайте томати

Для пирога найкраще взяти різні за розміром і кольором томати. Наріжте їх та викладіть поверх сирної начинки у довільному порядку.

Тут не потрібно дотримуватися суворої схеми - навпаки, різнокольорові помідори зроблять пиріг яскравим та апетитним.

Зверху додайте свіжий чебрець або інші ароматні трави.

5. Змастіть бортики та випікайте

Бортики змастіть збитим яйцем. За бажанням яйце можна змішати з невеликою кількістю вершків - це допоможе отримати красиву рум'яну скоринку.

Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20-25 хвилин.

Готове тісто має стати золотистим і хрумким, а начинка - добре пропектися.

Як подати пиріг

Перед подачею томати на пирозі можна злегка змастити соусом песто. Він додасть страві яскравого аромату та добре поєднається із солодкуватими томатами, сиром і чебрецем.

У результаті виходить пиріг із хрумким листковим бортиком, ніжною сирною начинкою та соковитими запеченими томатами.

Рецепти Пиріг Томати
Читайте також Не любов, не здоров'я і навіть не мир: що українці назвали головним джерелом щастя 19 серпня 2026, 12:56 Ці знаки Зодіаку не вміють радіти чужим успіхам: хто найбільше заздрить 19 серпня 2026, 12:07 Знайди 5 відмінностей за 30 секунд: діти впораються швидше за дорослих і ось чому 19 серпня 2026, 11:16 Припиніть купувати добрива для рослин: безкоштовний спосіб їх підживити 19 серпня 2026, 10:17
Більше цікавого
Корисне Кущ зелений, а квітів немає: як змусити жоржини зацвісти 19 серпня 2026, 09:07
Люди Одна стала мамою, інша повернулася до екса: як змінилося життя фіналісток "Холостяка" з Тереном 19 серпня 2026, 08:09
Корисне Чи варто зберігати хліб у холодильнику: вся правда про популярний спосіб 19 серпня 2026, 07:24
Гороскопи Таро-гороскоп на 19 серпня: кому варто ризикнути, а кому краще почекати 19 серпня 2026, 06:07
Гороскопи Кому пощастить із грошима? Точний гороскоп на завтра для всіх знаків Зодіаку 18 серпня 2026, 20:04