Хрумкий бортик і соковиті томати: простий рецепт пирога від Валентини Хамайко

Інгредієнти

Для пирога знадобляться:

500 г листкового тіста

5-6 різних томатів

500 г крем-сиру

1 яйце

1,5-2 ч. л. сванської солі

100 г витриманого сиру (пармезан або чедер)

свіжий чебрець

за бажанням - песто для подачі.

Якщо сванської солі немає, її можна замінити звичайною сіллю та додати трохи сухого часнику.

Як приготувати томатний пиріг

1. Підготуйте тісто

Готове листкове тісто потрібно попередньо розморозити при кімнатній температурі.

Викладіть його на поверхню та трохи розкачайте середину. Важливо зробити центральну частину трохи тоншою, залишивши краї товстішими — саме вони стануть майбутнім хрумким бортиком.

Щоб бортики добре піднялися під час випікання, краї тіста потрібно акуратно підрізати.

2. Зробіть сирну начинку

У мисці змішайте крем-сир та яйце. Додайте сванську сіль і натертий витриманий сир - пармезан або чедер.

Перемішайте начинку до однорідності.

3. Викладіть начинку

Сирну суміш розподіліть по центру тіста, але не заходьте на бортики. Краї мають залишитися вільними, щоб під час випікання вони могли красиво підрум'янитися та піднятися.

4. Додайте томати

Для пирога найкраще взяти різні за розміром і кольором томати. Наріжте їх та викладіть поверх сирної начинки у довільному порядку.

Тут не потрібно дотримуватися суворої схеми - навпаки, різнокольорові помідори зроблять пиріг яскравим та апетитним.

Зверху додайте свіжий чебрець або інші ароматні трави.

5. Змастіть бортики та випікайте

Бортики змастіть збитим яйцем. За бажанням яйце можна змішати з невеликою кількістю вершків - це допоможе отримати красиву рум'яну скоринку.

Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20-25 хвилин.

Готове тісто має стати золотистим і хрумким, а начинка - добре пропектися.

Як подати пиріг

Перед подачею томати на пирозі можна злегка змастити соусом песто. Він додасть страві яскравого аромату та добре поєднається із солодкуватими томатами, сиром і чебрецем.

У результаті виходить пиріг із хрумким листковим бортиком, ніжною сирною начинкою та соковитими запеченими томатами.