Хрустящий бортик и сочные томаты: простой рецепт пирога от Валентины Хамайко

Ингредиенты

Для пирога понадобятся:

500 г слоеного теста

5-6 разных томатов

500 г крем-сыра

1 яйцо

1,5-2 ч. л. сванской соли

100 г выдержанного сыра (пармезан или чедер)

свежий чабрец

по желанию - песто для подачи.

Если сванской соли нет, ее можно заменить обычной солью и добавить немного сухого чеснока.

Как приготовить томатный пирог

1. Подготовьте тесто

Готовое слоеное тесто нужно предварительно разморозить при комнатной температуре.

Выложите его на поверхность и немного раскатайте середину. Важно сделать центральную часть немного тоньше, оставив края толще - именно они станут будущим хрустящим бортиком.

Чтобы бортики хорошо поднялись при выпекании, края теста нужно аккуратно подрезать.

2. Сделайте сырную начинку

В миске смешайте крем-сыр и яйцо. Добавьте сванскую соль и натертый выдержанный сыр - пармезан или чедер.

Перемешайте начинку до однородности.

3. Выложите начинку

Сырную смесь распределите по центру теста, но не заходите на бортики. Края должны оставаться свободными, чтобы во время выпечки они могли красиво подрумяниться и подняться.

4. Добавьте томаты

Для пирога лучше всего взять разные по размеру и цвету томаты. Нарежьте их и выложите поверх творожной начинки в произвольном порядке.

Здесь не нужно придерживаться строгой схемы - наоборот, разноцветные помидоры сделают пирог ярким и аппетитным.

Сверху добавьте свежий чабрец или другие ароматные травы.

5. Смажьте бортики и выпекайте

Бортики смажьте взбитым яйцом. По желанию яйцо можно смешать с небольшим количеством сливок - это поможет получить красивую румяную корочку.

Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут.

Готовое тесто должно стать золотистым и хрустящим, а начинка - хорошо пропечься.

Как подавать пирог

Перед подачей томаты на пироге можно слегка смазать соусом песто. Он придаст блюду яркий аромат и хорошо сочетается со сладковатыми томатами, сыром и чабрецом.

В результате получается пирог с хрустящим слоеным бортиком, нежной сырной начинкой и сочными запеченными томатами.