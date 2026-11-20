Лаваш із фаршем, печерицями та чедером

Інгредієнти:

тонкий лаваш - 2 листи

яловичий фарш - 250 г

печериці - 150 г

сир чедер - 60 г

помідори чері - 80 г

салат айсберг - 50 г

бальзамічний оцет - 2 ч. л.

оливкова олія - 2 ч. л.

копчена паприка - 1/2 ч. л.

сушений чебрець - 1/3 ч. л.

сіль - до смаку.

Для соусу:

крем-сир - 40 г

грецький йогурт - 120 г

зерниста гірчиця - 1 ч. л.

лимонний сік - 1/2 ч. л.

сіль - дрібка.

Час приготування: 30 хвилин

Кількість порцій: 2

Покрокове приготування:

Спочатку я підготувала печериці: нарізала їх тонкими скибочками та виклала на розігріту сковороду з чайною ложкою оливкової олії. Обсмажувала приблизно 6-8 хвилин, поки випарувалася зайва волога, а гриби підрум'янилися. До печериць додала сушений чебрець та бальзамічний оцет. Ретельно перемішала та залишила на вогні ще приблизно на хвилину, щоб оцет частково випарувався. Готові гриби переклала на тарілку. На цій самій сковороді розігріла решту олії та обсмажила яловичий фарш. Лопаткою постійно розділяла його на дрібні шматочки. Додала копчену паприку, сіль та готувала приблизно 8-10 хвилин до повної готовності м'яса. Повернула печериці до фаршу, перемішала та прогріла разом протягом хвилини. Після цього зняла сковороду з вогню, додала натертий чедер та накрила кришкою, щоб сир розплавився. Для соусу я змішала крем-сир, грецький йогурт, зернисту гірчицю та лимонний сік. Додала дрібку солі та перемішала до однорідності. Помідори чері нарізала невеликими шматочками, а салат айсберг нашаткувала. Намагалася не різати овочі надто дрібно, щоб вони залишалися хрусткими. Лаваш розклала на робочій поверхні та змастила соусом. Зверху виклала айсберг, помідори та теплу м'ясну начинку з печерицями та чедером. Щільно загорнула лаваш, підгорнувши краї всередину. Виклала його швом донизу на суху розігріту сковороду та підсмажила з обох боків до золотистої скоринки.

Хрусткий лаваш із яловичиною та печерицями в бальзамічному оцті, який я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Готовий лаваш я розрізала навпіл навскіс. Найбільше мені сподобалося поєднання хрусткої скоринки, соковитого м'яса та печериць із легкою кислинкою. Чедер додав начинці вершковості, а свіжі овочі зробили смак різноманітнішим.

Моя порада: не додавайте бальзамічний оцет до печериць на початку смаження. Спочатку дайте грибам добре підрум'янитися, а вже потім вливайте оцет. Так вони матимуть виразніший смак, а начинка не буде водянистою.

Алергени: глютен, молочні продукти (лактоза), гірчиця. Склад готових продуктів перевіряйте на пакованні.