Ідеальний без замісу: швидкий рецепт домашнього хліба зі скоринкою, як із печі

Підготовка інгредієнтів

Домашній хліб зовсім не обов'язково готувати за складним рецептом із тривалим вимішуванням тіста. Тут усе значно простіше: достатньо змішати кілька доступних інгредієнтів, дати тісту добре підійти та правильно випекти його в духовці. У результаті отримаєте ароматну буханку з рум’яною хрусткою скоринкою та м'яким м'якушем.

Що знадобиться для приготування:

500 г просіяного пшеничного борошна;

340 г теплої води;

9 г дріжджів;

9 г цукру;

8 г солі;

трохи олії для форми.

Спосіб приготування

Спочатку у великій мисці з'єднайте просіяне борошно, сіль і цукор. Додайте теплу воду та дріжджі, після чого перемішайте все до однорідного тіста.

Накрийте миску та залиште тісто приблизно на годину в теплому місці.

Після цього тісто потрібно акуратно скласти кілька разів, формуючи щільнішу заготовку. Перекладіть її у форму, попередньо змащену невеликою кількістю олії.

Залиште майбутній хліб ще приблизно на 1,5 години у теплому місці, щоб тісто добре підійшло.

Коли заготовка збільшиться в об'ємі, накрийте форму фольгою та поставте у розігріту до 240 градусів духовку. Випікайте 30 хвилин.

Потім зніміть фольгу, зменште температуру до 200 градусів і допікайте хліб ще близько 10 хвилин. За цей час скоринка підрум'яниться та стане апетитно хрусткою.

Готовий хліб дістаньте з духовки, дайте йому трохи охолонути - і можна подавати до столу.

Смачного!