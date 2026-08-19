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Главная Вкусно Идеален без замеса: быстрый рецепт домашнего хлеба с корочкой, как из печи
Вкусно 19 августа 2026, 16:44

Идеален без замеса: быстрый рецепт домашнего хлеба с корочкой, как из печи

Хрустящая корочка, мягкая ароматная мякоть и никакого сложного замешивания
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Домашний хлеб с хрустящей корочкой (фото: magnific.com)
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Если хочется домашнего хлеба, но нет желания долго вымешивать тесто, этот рецепт станет отличным вариантом. Нужно только смешать ингредиенты, дать хорошо подойти тесту и правильно его выпечь.

Styler рассказывает, как приготовить ароматный домашний хлеб без сложного затворения.

Подготовка ингредиентов

Домашний хлеб совсем не обязательно готовить по сложному рецепту с продолжительным вымешиванием теста. Здесь все проще: достаточно смешать несколько доступных ингредиентов, дать тесту хорошо подойти и правильно выпечь его в духовке. В результате получите ароматную буханку с румяной хрустящей корочкой и мягкой мякотью.

Что понадобится для приготовления:

  • 500 г просеянной пшеничной муки;
  • 340 г теплой воды;
  • 9 г дрожжей;
  • 9 г сахара;
  • 8 г соли;
  • немного масла для формы.

Способ приготовления

Сначала в большой миске соедините просеянную муку, соль и сахар. Добавьте теплую воду и дрожжи, затем перемешайте все до однородного теста.

Накройте миску и оставьте тесто примерно на час в теплом месте.

После этого тесто нужно аккуратно сложить несколько раз, формируя более плотную заготовку. Переведите ее в форму, предварительно смазанную небольшим количеством масла.

Оставьте будущий хлеб еще примерно на 1,5 часа в теплом месте, чтобы тесто хорошо подошло.

Когда заготовка увеличится в объеме, накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку до 240 градусов. Выпекайте 30 минут.

Затем снимите фольгу, убавьте температуру до 200 градусов и допекайте хлеб еще около 10 минут. За это время корочка подрумянится и станет аппетитно хрустящей.

Готовый хлеб достаньте из духовки, дайте ему немного остыть - и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

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