Идеален без замеса: быстрый рецепт домашнего хлеба с корочкой, как из печи

Подготовка ингредиентов

Домашний хлеб совсем не обязательно готовить по сложному рецепту с продолжительным вымешиванием теста. Здесь все проще: достаточно смешать несколько доступных ингредиентов, дать тесту хорошо подойти и правильно выпечь его в духовке. В результате получите ароматную буханку с румяной хрустящей корочкой и мягкой мякотью.

Что понадобится для приготовления:

500 г просеянной пшеничной муки;

340 г теплой воды;

9 г дрожжей;

9 г сахара;

8 г соли;

немного масла для формы.

Способ приготовления

Сначала в большой миске соедините просеянную муку, соль и сахар. Добавьте теплую воду и дрожжи, затем перемешайте все до однородного теста.

Накройте миску и оставьте тесто примерно на час в теплом месте.

После этого тесто нужно аккуратно сложить несколько раз, формируя более плотную заготовку. Переведите ее в форму, предварительно смазанную небольшим количеством масла.

Оставьте будущий хлеб еще примерно на 1,5 часа в теплом месте, чтобы тесто хорошо подошло.

Когда заготовка увеличится в объеме, накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку до 240 градусов. Выпекайте 30 минут.

Затем снимите фольгу, убавьте температуру до 200 градусов и допекайте хлеб еще около 10 минут. За это время корочка подрумянится и станет аппетитно хрустящей.

Готовый хлеб достаньте из духовки, дайте ему немного остыть - и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!