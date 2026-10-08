Кекс із старого варення в духовці: простий рецепт, список продуктів і час приготування

Які продукти потрібні для кексу

Для цього рецепта не знадобиться вершкове масло, молоко чи складні кондитерські інгредієнти. Основою тіста стане 500 г варення, до якого потрібно додати яйця, олію та борошно.

Інгредієнти:

500 г варення (наприклад, грушево, яблучного чи сливового);

2 яйця;

60 мл рослинної олії;

1,5 ч. л. соди;

1 ст. л. лимонного соку або оцту;

350 г пшеничного борошна.

Варення можна брати практично будь-яке за смаком, однак варто враховувати його консистенцію. Якщо воно дуже рідке, тісто може вийти менш густим, тому борошно краще додавати поступово.

(!) Важливий момент: для рецепта потрібно використовувати варення, яке не має плісняви, неприємного запаху чи інших ознак псування. Якщо продукт явно зіпсувався, використовувати його для випічки не варто.

Спосіб приготування кекса

Спочатку варення перекладіть у глибоку миску. Додайте два яйця та рослинну олію, після чого все добре перемішайте до однорідності.

Окремо соду можна погасити лимонним соком або оцтом, а потім додати до варення. Після цього поступово всипте просіяне борошно.

Тісто потрібно добре перемішати. Воно має вийти однорідним, досить густим, але не надто твердим.

Форму для випікання змастіть невеликою кількістю олії або застеліть пергаментом. Перекладають тісто у форму та розрівняйте поверхню.

Кекс потрібно випікати у попередньо розігрітій духовці при 180-200 градусах приблизно 35-40 хвилин.

Готовність найзручніше перевіряти дерев'яною шпажкою: якщо після проколювання середини вона виходить сухою, випічка готова. Якщо на шпажці залишається вологе тісто, кекс потрібно залишити в духовці ще на кілька хвилин.

Після випікання дайте йому трохи охолонути у формі, а потім діставайте. За бажанням готовий кекс можна присипати цукровою пудрою.

Маленький нюанс

Оскільки варення буває різної солодкості та густоти, смак і текстура готового кексу можуть трохи відрізнятися. Саме тому борошно краще не висипати все одразу: його кількість можна трохи скоригувати залежно від того, яким вийшло тісто.

У результаті виходить м'який, ароматний домашній кекс, для якого не потрібно купувати багато продуктів. А баночка варення, яка довго чекала свого часу, нарешті стане основою для домашньої випічки.

Смачного!