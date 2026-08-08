Кукурудза на зиму без зайвих клопотів: простий рецепт качанів зі смаком літа

Що потрібно для заготівлі

На 3-літрову банку підготуйте:

кілька молодих качанів кукурудзи ( в залежності від розміру),

1 ст. л. солі,

100 г цукру,

3 ст. л. 9% оцту,

воду.

Для цього рецепта краще брати саме молоду цукрову кукурудзу. Качани мають бути свіжими, без зіпсованих зерен. Якщо вони невеликі, залишайте їх цілими - так заготівля виглядатиме особливо апетитно.

Як приготувати кукурудзу на зиму

Спочатку потрібно очистити качани від листя та кукурудзяних "вусиків", добре промити їх під проточною водою.

У чисту 3-літрову банку насипте 1 столову ложку солі та 100 грамів цукру. Потім щільно складіть всередину підготовлені качани.

Залийте банку водою. Можна використовувати переварену та охолоджену воду.

Банку прикрийте кришкою і поставте в каструлю для стерилізації. Вода в каструлі має доходити приблизно до плічок банки.

Після закипання води стерилізуйте заготівлю близько 1 години.

Після цього обережно дістаньте банку, додайте 3 столові ложки 9% оцту та одразу закатайте стерильною кришкою.

Переверніть банку догори дном, щільно накрийте рушником або ковдрою та залиште до повного охолодження.

Якою виходить кукурудза взимку

За цим рецептом кукурудза виходить не просто солоною, а солодкуватою та з легкою кислинкою. Саме тому вона добре підходить як окрема закуска, гарнір або доповнення до святкового столу.

Смачний рецепт кукурудзи на зиму (фото: magnific.com)

Styler рекомендує не брати великі перезрілі качани, адже можуть вийти жорсткими, а зерна - менш соковитими. Найсмачніша заготівля виходить із тієї кукурудзи, яку влітку хочеться з'їсти одразу після варіння.