Кукуруза на зиму без лишних хлопот: простой рецепт кочанов со вкусом лета

Что нужно для заготовки

На 3-литровую банку подготовьте:

несколько молодых кочанов кукурузы (в зависимости от размера),

1 ст. л. соли,

100 г сахара,

3 ст. л. 9% уксуса,

воду.

Для этого рецепта лучше брать именно молодую сахарную кукурузу. Кочаны должны быть свежими, без испорченных зерен. Если они небольшие, оставляйте их целыми - так заготовка будет выглядеть особенно аппетитно.

Как приготовить кукурузу на зиму

Сначала нужно очистить кочаны от листьев и кукурузных "усиков", хорошо промыть их под проточной водой.

В чистую 3-литровую банку насыпьте 1 столовую ложку соли и 100 г сахара. Затем плотно сложите внутрь подготовленные кочаны.

Залейте банку водой. Можно использовать переваренную и охлажденную воду.

Банку прикройте крышкой и поставьте в кастрюлю для стерилизации. Вода в кастрюле должна доходить примерно до плечиков банки.

После закипания воды стерилизуйте заготовку около 1 часа.

После этого осторожно достаньте банку, добавьте 3 столовые ложки 9% уксуса и закатайте сразу стерильной крышкой.

Переверните банку вверх дном, плотно накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Какой получается кукуруза зимой

По этому рецепту кукуруза получается не просто соленой, а сладковатой и легкой кислинкой. Именно поэтому она хорошо подходит как отдельная закуска, гарнир или дополнение к праздничному столу.

Вкусный рецепт кукурузы на зиму (фото: magnific.com)

Styler рекомендует не брать большие перезрелые початки, ведь могут получиться жесткими, а зерна - менее сочными. Самая вкусная заготовка получается из той кукурузы, которую летом хочется съесть сразу после варки.