Макові булочки без дріжджів: рецепт із кисломолочного сиру в мультипічці (фото)

Інгредієнти на 4 булочки

Для тіста:

кисломолочний сир 5% - 200 г;

цільнозернове пшеничне борошно - 100 г;

яйце - 1 шт.;

розпушувач - 1 ч. л.;

підсолоджувач - до смаку;

сіль - дрібка.

Для макової начинки:

мак - 35 г;

окріп - приблизно 70 мл;

молоко - 30 мл;

підсолоджувач - до смаку.

Я використовувала стевію. Кількість підсолоджувача можна регулювати залежно від бажаної солодкості та рекомендацій виробника.

Приблизний час приготування: 50 хвилин.

Як приготувати макові булочки

1. Підготуйте макову начинку

Спочатку я залила мак окропом і залишила приблизно на 15 хвилин. Після цього злила воду, додала молоко та підсолоджувач.

Переклала суміш у невеликий сотейник і прогріла на слабкому вогні, періодично помішуючи, доки зайва рідина не випарувалася. Готову начинку залишила охолоджуватися.

Важливо, щоб макова маса була достатньо густою, інакше під час формування булочок вона може витікати з тіста.

2. Підготуйте кисломолочний сир

Для тіста я використала кисломолочний сир жирністю 5%.

Рекомендую обирати однорідний сир у брикеті. Якщо ж він зернистий, його краще попередньо перетерти через сито або перебити блендером. Так тісто матиме рівномірнішу консистенцію.

Якщо в сирі є зайва сироватка, її потрібно злити.

3. Замісіть тісто

До кисломолочного сиру додала яйце, стевію та дрібку солі. Ретельно перемішала інгредієнти.

Після цього просіяла цільнозернове борошно, додала розпушувач і замісила м'яке тісто.

Воно може трохи липнути до рук, тому робочу поверхню можна злегка присипати борошном. Водночас не варто додавати його забагато, адже готові булочки можуть вийти щільними.

4. Сформуйте булочки з маком

Розкачала тісто на присипаній борошном поверхні у прямокутний пласт. Рівномірно розподілила охолоджену макову начинку, залишивши трохи вільного місця біля країв.

Обережно згорнула тісто в рулет і розрізала його на окремі невеликі булочки.

Виклала їх у кошик мультипічки на пергамент, залишаючи між виробами трохи відстані. Зверху посипала мигдалевими пластівцями.

Сирні булочки з маковою начинкою та мигдалевими пластівцями перед випіканням (фото: Юлія Люшньова)

5. Випікайте до готовності

Булочки я готувала в мультипічці. Для таких виробів можна орієнтуватися на температуру 160 градусів і приблизно 16-20 хвилин випікання.

Перевіряйте стан булочок уже через 10 хвилин, адже час залежить від їхнього розміру та моделі приладу.

Орієнтуйтеся не лише на рум'яну скоринку. Усередині тісто також має повністю пропектися, без сирої липкої маси.

Після приготування я дала булочкам трохи охолонути. Макова начинка добре поєднується із сирним тістом, а мигдалеві пластівці додають випічці приємного хрускоту.

Готові макові булочки з кисломолочного сиру, які я приготувала в мультипічці (фото: Юлія Люшньова)

Чим можна доповнити макові булочки

Готові булочки можна подавати самостійно до чаю або кави. За бажанням їхній смак легко урізноманітнити:

натуральний йогурт - додасть ніжності та легкої кислинки;

свіжі ягоди - добре поєднуються із солодкою маковою начинкою;

мед - підійде тим, хто любить солодшу випічку;

горіхи - можна додати до макової начинки або посипати ними готові булочки.

Містить пшеницю (глютен), яйця, молочні продукти та мигдаль. Додаткові алергени залежать від складу підсолоджувача й інших добавок.