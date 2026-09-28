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Смачно 28 вересня 2026, 12:48

Равлик із рисового паперу з куркою та грибами: хрустка закуска з високим вмістом білка

Хрусткий равлик із рисового паперу з куркою, грибами та сиром стане цікавою альтернативою звичайній випічці
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Равлики з рисового паперу (фото: Styler)
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Високобілкову закуску можна приготувати з рисового паперу, курячого філе, грибів та сиру. Равлик виходить хрустким зовні, а всередині має соковиту начинку.

Як приготувати равлик з рисового паперу, розповідає Styler з посиланням на рецепт користувачки “_ilona.s.v” в Instagram.

Що потрібно для приготування

Інгредієнти на 1 равлик:

  • 3 листи рисового паперу
  • 150 г запеченого курячого філе
  • 50 г запечених грибів
  • 20 г сиру
  • 1 яйце
  • щіпка кунжуту.

Як приготувати равлика з рисового паперу

Рисовий папір по одному занурте в збите яйце та складіть листи один на один.

На рисовий папір викладіть начинку: запечене куряче філе, гриби та сир. За бажанням начинку можна змінити на свій смак.

Скрутіть усе в рулет, а потім сформуйте з нього равлика.

Зверху змастіть яйцем і посипте кунжутом. Відправте в духовку та запікайте до появи золотистої хрусткої скоринки.

Як зробити равлика, аби начинка не розірвала тісто

Перед загортанням дайте запеченій курці та грибам охолонути. Якщо після приготування залишилася рідина, зазначає авторка рецептів ChihYu Smith, злийте її.

Начинку наріжте невеликими шматочками: так її буде легше рівномірно розподілити й загорнути, не пошкодивши рисовий папір.

Харчова цінність

В одному равлику - близько 470 ккал.

білки - 62 г

жири - 15 г

вуглеводи - 20 г

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