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Вкусно 28 сентября 2026, 12:48

Улитка из рисовой бумаги с курицей и грибами: хрустящая закуска с высоким содержанием белка

Хрустящая улитка из рисовой бумаги с курицей, грибами и сыром станет интересной альтернативой обычной выпечке
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Улитки из рисовой бумаги (фото: Styler)
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Высокобелковую закуску можно приготовить из рисовой бумаги, куриного филе, грибов и сыра. Улитка получается хрустящей снаружи, а внутри имеет сочную начинку.

Как приготовить улитку из рисовой бумаги, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт пользовательницы "_ilona.sv" в Instagram.

Что нужно для приготовления

Ингредиенты на 1 улитку:

  • 3 листа рисовой бумаги
  • 150 г запеченного куриного филе
  • 50 г запеченных грибов
  • 20 г сыра
  • 1 яйцо
  • щепотка кунжута.

Как приготовить улитку из рисовой бумаги

Рисовую бумагу по одному окуните в взбитое яйцо и сложите листы один на один.

На рисовую бумагу выложите начинку: запеченное куриное филе, грибы и сыр. По желанию начинку можно изменить по своему вкусу.

Сверните все в рулет, а затем сформуйте из него улитку.

Сверху смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Отправьте в духовку и запекайте до появления золотистой хрустящей корочки.

Как сделать улитку, чтобы начинка не разорвала тесто

Перед заворачиванием дайте запеченной курице и грибам остыть. Если после приготовления осталась жидкость, отмечает авторка рецептов ChihYu Smith, слейте ее.

Начинку нарежьте небольшими кусочками: так ее будет легче распределить равномерно и завернуть, не повредив рисовую бумагу.

Пищевая ценность

В одной улитке - около 470 ккал.

белки - 62 г

жиры - 15 г

углеводы - 20 г

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