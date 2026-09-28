Улитка из рисовой бумаги с курицей и грибами: хрустящая закуска с высоким содержанием белка
Высокобелковую закуску можно приготовить из рисовой бумаги, куриного филе, грибов и сыра. Улитка получается хрустящей снаружи, а внутри имеет сочную начинку.
Как приготовить улитку из рисовой бумаги, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт пользовательницы "_ilona.sv" в Instagram.
Что нужно для приготовления
Ингредиенты на 1 улитку:
- 3 листа рисовой бумаги
- 150 г запеченного куриного филе
- 50 г запеченных грибов
- 20 г сыра
- 1 яйцо
- щепотка кунжута.
Как приготовить улитку из рисовой бумаги
Рисовую бумагу по одному окуните в взбитое яйцо и сложите листы один на один.
На рисовую бумагу выложите начинку: запеченное куриное филе, грибы и сыр. По желанию начинку можно изменить по своему вкусу.
Сверните все в рулет, а затем сформуйте из него улитку.
Сверху смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Отправьте в духовку и запекайте до появления золотистой хрустящей корочки.
Как сделать улитку, чтобы начинка не разорвала тесто
Перед заворачиванием дайте запеченной курице и грибам остыть. Если после приготовления осталась жидкость, отмечает авторка рецептов ChihYu Smith, слейте ее.
Начинку нарежьте небольшими кусочками: так ее будет легче распределить равномерно и завернуть, не повредив рисовую бумагу.
Пищевая ценность
В одной улитке - около 470 ккал.
белки - 62 г
жиры - 15 г
углеводы - 20 г
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