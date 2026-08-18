Рецепту понад 100 років: найпростіший спосіб закрити ідеальні хрусткі огірки

Золота формула "100-100-100"

Секрет цього методу полягає в геніальній і дуже простій пропорції, яку неможливо забути. Всі інгредієнти розраховані рівно на одну 3-літрову банку.

Вам знадобиться лише:

100 г солі (обов'язково звичайної кам'яної, не йодованої!);

100 г цукру;

100 г оцту (класичного столового 9%);

улюблені спеції (листя хрону, вишні, смородини, парасольки кропу, часник, чорний перець горошком);

свіжі, пружні огірки.

Покроковий рецепт приготування

Цей метод дозволяє повністю відмовитися від стерилізації наповнених банок у каструлі з водою. Увесь процес займає лічені хвилини.

Щільно укладіть вимиті огірки в чисту 3-літрову банку (спеції на цьому етапі класти не потрібно). Залийте банку до самого верху звичайним окропом. Накрийте кришкою і залиште прогріватися приблизно на 15 хвилин. Після цього просто злийте цю воду в раковину — вона більше не знадобиться.

Прямісінько в банку до прогрітих огірків додайте всі підготовлені спеції, часник та зелень. Туди ж висипте 100 грамів солі, 100 грамів цукру та влийте 100 грамів оцту.

Закип'ятіть нову порцію чистої води. Залийте крутим окропом банку з огірками та спеціями до самих вінця. Одразу ж герметично закатайте банку металевою кришкою.

Важливий нюанс: після закатування банку необхідно трохи покатати по столу або обережно перевернути кілька разів, щоб сіль та цукор швидше розчинилися. Потім переверніть банку догори дном, щільно укутайте теплою ковдрою і залиште до повного охолодження. Взимку ці огірки зникнуть зі столу першими!