Салат із буряком, курячою печінкою і моцарелою: авторський рецепт за 30 хвилин

Інгредієнти на 2 порції:

куряча печінка - 160 г;

відварений очищений буряк - 200 г;

салатне листя - 80 г;

моцарела - 80 г без розсолу;

олія для смаження - 2 ч. л.;

сіль - до смаку.

Для заправки:

оливкова олія - 2 ст. л.;

лимонний сік - 1 ст. л.;

зерниста гірчиця - 2 ч. л.

Орієнтовний час приготування: 30 хвилин, за умови якщо буряк уже відварений та охолоджений.

Як приготувати салат із печінкою та буряком

1. Підготувати печінку

Спочатку я прибрала з курячої печінки залишки жиру та білі сполучні тканини. Розділила її на частки, а великі шматочки розрізала, щоб вони були приблизно однакового розміру. Після цього обсушила паперовими рушниками.

2. Посмажити печінку

На пательні я розігріла олію та виклала печінку одним шаром. Додала трохи солі й обсмажувала на середньому вогні, періодично перевертаючи.

Орієнтуйтеся приблизно на 3-4 хвилини з кожного боку, проте фактичний час залежить від розміру шматочків і нагрівання.

Готовність перевіряйте кухонним термометром. За рекомендаціями CDC , температура всередині курячої печінки має сягнути щонайменше 74 градусів. Вимірюйте її в центрі найтовстішого шматочка.

3. Підготувати буряк, зелень і моцарелу

Для салату я використала заздалегідь відварений та охолоджений буряк. Очистила його та нарізала невеликими шматочками.

Салатне листя промила прохолодною водою, обсушила і порвала руками. Моцарелу дістала з розсолу, дала зайвій рідині стекти й нарізала.

4. Змішати заправку

Для заправки я поєднала оливкову олію, лимонний сік і зернисту гірчицю. Усе добре перемішала до однорідності.

Кількість лимонного соку можна регулювати до смаку, залежно від того, наскільки ви любите кисле.

5. Зібрати салат

Готовій печінці я дала трохи охолонути. На тарілки виклала салатне листя, буряк, шматочки печінки та моцарелу.

Зверху полила все заправкою. Мені сподобалося поєднання солодкуватого буряка, ніжної моцарели та печінки, а зерниста гірчиця додала салату легкої гостринки.

Салат із курячою печінкою, буряком і моцарелою (фото: Юлія Люшньова)

Містить молочні продукти та гірчицю.