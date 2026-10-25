Салат со свеклой, куриной печенью и моцареллой: авторский рецепт за 30 минут

Ингредиенты на 2 порции:

куриная печень- 160 г;

отварная очищенная свекла - 200 г;

салатные листья - 80 г;

моцарелла - 80 г без рассола;

масло для жарки - 2 ч. л.;

соль - по вкусу.

Для заправки:

оливковое масло - 2 ст. л.;

лимонный сок - 1 ст. л.;

зернистая горчица - 2 ч. л.

Ориентировочное время приготовления: 30 минут, при условии, что свекла уже отварена и охлаждена.

Как приготовить салат с печенью и свеклой?

1. Подготовить печень

Сначала я убрала из куриной печени остатки жира и белые соединительные ткани. Разделила ее на частицы, а большие кусочки разрезала, чтобы они были примерно одинакового размера. После этого обсушила бумажными полотенцами.

2. Пожарить печень

На сковороде я разогрела масло и выложила печень одним слоем. Добавила немного соли и обжаривала на среднем огне, периодически переворачивая.

Ориентируйтесь примерно на 3-4 минуты с каждой стороны, однако фактическое время зависит от размера кусочков и нагрева.

Готовность проверяйте кухонным термометром. По рекомендациям CDC температура внутри куриной печени должна достичь не менее 74 градусов. Измерьте ее в центре самого толстого кусочка.

3. Подготовить свеклу, зелень и моцареллу

Для салата я использовала заранее отварную и охлажденную свеклу. Очистила его и нарезала небольшими кусочками.

Салатные листья промыли прохладной водой, обсушили и порвали руками. Моцареллу достала из рассола, дала лишней жидкости стечь и нарезала.

4. Смешать заправку

Для заправки я объединила оливковое масло, лимонный сок и зернистую горчицу. Всё хорошо перемешала до однородности.

Количество лимонного сока можно регулировать по вкусу в зависимости от того, насколько вы любите кислое.

5. Собрать салат

Готовой печени я дала немного остыть. На тарелки выложила салатные листья, свеклу, кусочки печени и моцареллу.

Сверху полила все заправкой. Мне понравилось сочетание сладковатой свеклы, нежной моцареллы и печени, а зернистая горчица добавила салат легкой кислинки.

Салат с куриной печенью, свеклой и моцареллой (фото: Юлия Люшнева)

Содержит молочные продукты и горчицу.