rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Смачно Салат, який замінить цілу вечерю: простий рецепт з макаронами та лососем вразить всіх
Смачно 16 серпня 2026, 16:13

Салат, який замінить цілу вечерю: простий рецепт з макаронами та лососем вразить всіх

Не знаєте, що приготувати у спекотний день? Цей салат може стати і легкою вечерею, і поживним обідом
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Холодний салат з макаронами, лососем, огірками та фетою (зображення згенеровано ШІ)
Поділитися:

Коли хочеться чогось ситного, але без складного приготування, у пригоді стають холодні салати. Цей варіант поєднує макарони та лосось зі свіжими овочами, зеленню і фетою, тому виходить поживним, але водночас свіжим

Styler розповість, як приготувати салат, який стане як чудовим доповненням, так і основною стравою до вашого столу.

Що потрібно для салату

Підготуйте кілька простих продуктів:

  • макарони - рожки або спіральки,
  • слабосолоний або відварний лосось,
  • свіжі огірки,
  • рукола,
  • кріп,
  • зелена цибуля,
  • сир фета,
  • олія або готовий соус для заправки.

Легкий у приготуванні і смачний салат з макаронами (скриншот)

Як приготувати холодний салат

Відваріть макарони. Макарони приготуйте у воді до готовності, після чого охолодіть їх. Для такого салату краще використовувати невеликі фігурні макаронні вироби - вони добре поєднуються з іншими складниками.

Підготуйте овочі та зелень. Огірки наріжте невеликими шматочками. Кріп і зелену цибулю подрібніть, а руколу підготуйте для додавання до салату.

Додайте лосось. Слабосолоний або відварний лосось розділіть на невеликі шматочки. Так риба рівномірно розподілиться по всій страві.

Додайте рибку і фету на завершальному етапі (скриншот)

Зберіть салат. Перекладіть охолоджені макарони в салатник, додайте огірки, руколу, зелень і лосось. Потім покришіть зверху фету.

Заправте салат олією або соусом та обережно перемішайте всі інгредієнти.
Холодний салат із макаронів та лосося готовий. Його можна подавати одразу після приготування.

Холодний салат для ситної вечері (скриншот)

Нагадаємо, як раніше Styler ділився цікавим рецептом хрустких маринованих помідор.

Рецепти Салати
Читайте також Зруйнують фундамент і приваблять шкідників: 4 кущі, які категорично не можна садити біля дому 16 серпня 2026, 15:08 Речі з бабусиної шафи знову в моді: що варто дістати цієї осені 16 серпня 2026, 14:03 Коли копати картоплю у серпні: найбільш сприятливі дні за місячним календарем 16 серпня 2026, 13:07 Зрада для них - найстрашніший сценарій: які знаки Зодіаку бояться її найбільше 16 серпня 2026, 12:00 Кабачки, які захочеться їсти щодня: простий рецепт із пікантним соусом 16 серпня 2026, 11:12
Більше цікавого
Корисне Помилка ціною у весь врожай: 4 інгредієнти, які зіпсують ваші закрутки на зиму 16 серпня 2026, 10:19
Тренди Менше речей - більше образів: 5 знахідок для осіннього гардеробу 16 серпня 2026, 09:10
Тренди Море "після апокаліпсиса": як зараз насправді виглядає відпочинок у Затоці 16 серпня 2026, 08:36
Корисне Порошок тут ні до чого: ось чому речі неприємно пахнуть після прання 16 серпня 2026, 08:08
Смачно Млинці з горішками та згущеним молоком: швидкий солодкий рецепт до Горіхового Спасу 16 серпня 2026, 07:24