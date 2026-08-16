Салат, который заменит целый ужин: простой рецепт с макаронами и лососем поразит всех
Когда хочется чего-то сытного, но без сложного приготовления, пригодятся холодные салаты. Этот вариант сочетает макароны и лосось со свежими овощами, зеленью и фетой, поэтому получается питательным, но одновременно свежим.
Styler расскажет, как приготовить салат, который станет как отличным дополнением, так и основным блюдом к вашему столу.
Что нужно для салата
Подготовьте несколько простых продуктов:
- макароны - рожки или спиральки,
- слабосоленый или отварной лосось,
- свежие огурцы,
- рукола,
- укроп,
- зеленый лук,
- сыр фета,
- масло или готовый соус для заправки.
Как приготовить холодный салат
Отварите макароны. Макароны приготовьте в воде до готовности, после чего охладите. Для такого салата лучше использовать небольшие фигурные макаронные изделия - они хорошо совмещаются с другими составляющими.
Подготовьте овощи и зелень. Огурцы нарежьте небольшими кусочками. Укроп и зеленый лук измельчите, а руколу подготовьте для добавления в салат.
Добавьте лосось. Слабосоленый или отварной лосось разделите на небольшие кусочки. Так рыба умеренно распределится по всему блюду.
Соберите салат. Переложите охлажденные макароны в салатник, добавьте огурцы, рукколу, зелень и лосось. Затем покрошите сверху фету.
Заправьте салат растительным маслом или соусом и осторожно перемешайте все ингредиенты.
Холодный салат из макарон и лосося готов. Его можно подавать сразу после приготовления.
Напомним, как раньше Styler делился интересным рецептом хрустящих маринованных помидор.