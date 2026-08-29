Ситна вечеря без зайвих калорій: запіканка з куркою та кабачком

Інгредієнти

Рецепт розрахований на 2 порції:

2 яйця

100 г моцарели

200 г курячого філе

100 мл йогурту жирністю 1,6%

200 г кабачка

50 г цибулі

50 г помідора

сіль - за смаком

улюблені спеції - за смаком.

Як приготувати запіканку

Спочатку підготуйте яєчну основу. Яйця збийте, додайте йогурт і 50 г натертої моцарели.

Куряче філе наріжте невеликими шматочками, додайте до суміші, посоліть, приправте улюбленими спеціями та добре перемішайте.

Кабачок наріжте та викладіть на дно форми для запікання. Зверху рівномірно розподіліть яєчно-курячу масу.

Цибулю наріжте півкільцями, а помідор - невеликими шматочками або скибочками. Викладіть овочі зверху на запіканку.

Залишком моцарели посипте страву та поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку.

Запікайте приблизно 30-40 хвилин, доки зверху не утвориться апетитна рум’яна скоринка.

Чим особлива ця запіканка

За підрахунками авторки рецепта, одна порція містить близько 39 г білка. Для порівняння, Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) встановлює референтне споживання для здорових дорослих на рівні 0,83 г білка на кілограм маси тіла на добу.

Тобто для людини вагою:

60 кг - близько 50 г білка на добу

70 кг - близько 58 г

80 кг - близько 66 г.

Зазначимо, за даними NHS, індивідуальна потреба може відрізнятися залежно від віку, активності та інших факторів.

Білок потрібен організму, зокрема для підтримки та відновлення тканин і м'язової маси. Крім того, дослідження показують, що більш білкова їжа може сприяти сильнішому відчуттю ситості. Саме тому поєднання курячого філе, яєць, моцарели та йогурту робить цю запіканку не просто низькокалорійною, а й досить білковою.