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Смачно 29 серпня 2026, 15:48

Ситна вечеря без зайвих калорій: запіканка з куркою та кабачком

Рум’яна сирна скоринка приховує ніжну начинку, а на приготування знадобиться лише кілька простих кроків
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Як приготувати запіканку з високим вмістом білка (зображення згенеровано ШІ)
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Ця запіканка з курячим філе може стати вдалим варіантом для вечері, коли хочеться ситної страви без складного приготування. Вона виходить високобілковою - в одній порції міститься близько 39 г білка, а також низькокалорійною - 365 ккал.

Styler з посиланням на відео в Instagram нутриціолога Юлії Драгулової розповідає, як її приготувати та чому ця страва підійде тим, хто хоче схуднути.

Інгредієнти

Рецепт розрахований на 2 порції:

  • 2 яйця
  • 100 г моцарели
  • 200 г курячого філе
  • 100 мл йогурту жирністю 1,6%
  • 200 г кабачка
  • 50 г цибулі
  • 50 г помідора
  • сіль - за смаком
  • улюблені спеції - за смаком.

Як приготувати запіканку

Спочатку підготуйте яєчну основу. Яйця збийте, додайте йогурт і 50 г натертої моцарели.

Куряче філе наріжте невеликими шматочками, додайте до суміші, посоліть, приправте улюбленими спеціями та добре перемішайте.

Кабачок наріжте та викладіть на дно форми для запікання. Зверху рівномірно розподіліть яєчно-курячу масу.

Цибулю наріжте півкільцями, а помідор - невеликими шматочками або скибочками. Викладіть овочі зверху на запіканку.

Залишком моцарели посипте страву та поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку.

Запікайте приблизно 30-40 хвилин, доки зверху не утвориться апетитна рум’яна скоринка.

Чим особлива ця запіканка

За підрахунками авторки рецепта, одна порція містить близько 39 г білка. Для порівняння, Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) встановлює референтне споживання для здорових дорослих на рівні 0,83 г білка на кілограм маси тіла на добу.

Тобто для людини вагою:

  • 60 кг - близько 50 г білка на добу
  • 70 кг - близько 58 г
  • 80 кг - близько 66 г.

Зазначимо, за даними NHS, індивідуальна потреба може відрізнятися залежно від віку, активності та інших факторів.

Білок потрібен організму, зокрема для підтримки та відновлення тканин і м'язової маси. Крім того, дослідження показують, що більш білкова їжа може сприяти сильнішому відчуттю ситості. Саме тому поєднання курячого філе, яєць, моцарели та йогурту робить цю запіканку не просто низькокалорійною, а й досить білковою.

Куряче філе Рецепти Кабачки
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