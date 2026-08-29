Сытный ужин без лишних калорий: запеканка с курицей и кабачком

Ингредиенты

Рецепт рассчитан на 2 порции:

2 яйца

100 г моцареллы

200 г куриного филе

100 мл йогурта жирностью 1,6%

200 г кабачка

50 г лука

50 г помидора

соль - по вкусу

любимые специи - по вкусу.

Как приготовить запеканку

Сначала подготовьте яичное основание. Яйца взбейте, добавьте йогурт и 50 г натертой моцареллы.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, добавьте в смесь, посолите, приправьте любимыми специями и хорошо перемешайте.

Кабачок нарежьте и выложите на дно формы для запекания. Сверху равномерно распределите яично-куриную массу.

Лук нарежьте полукольцами, а помидор - небольшими кусочками или ломтиками. Выложите овощи сверху на запеканку.

Остатком моцареллы посыпьте блюдо и поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку.

Запекайте примерно 30-40 минут, пока сверху не образуется аппетитная румяная корочка.

Чем особенна эта запеканка

По подсчетам автора рецепта, одна порция содержит около 39 г белка. Для сравнения, Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA) устанавливает референтное потребление для здоровых взрослых на уровне 0,83 г белка на килограмм массы тела в сутки.

То есть для человека весом:

60 кг - около 50 г белка в сутки

70 кг - около 58 г

80 кг - около 66 г.

Отметим, по данным NHS, индивидуальная потребность может отличаться в зависимости от возраста, активности и других факторов.

Белок нужен организму, в частности, для поддержания и восстановления тканей и мышечной массы. Кроме того, исследования показывают, что более белковая пища может способствовать более сильному ощущению сытости. Именно поэтому сочетание куриного филе, яиц, моцареллы и йогурта делает эту запеканку не просто низкокалорийной, но и довольно белковой.