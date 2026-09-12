Soğan Dolması по-турецьки: фарширована цибуля з м'ясом, рисом і кисло-солодким соусом

Фарширована цибуля: рецепт турецької Soğan Dolması

Фарширована цибуля, або Soğan Dolması, - популярна страва турецької кухні, у якій м'ясна начинка загортається в м'які цибулеві шари. Завдяки томатній пасті, гранатовій патоці та спеціям страва виходить насиченою, ароматною і соковитою.

Готувати її нескладно, хоча формування рулетиків потребує трохи часу.

Інгредієнти:

4 великі цибулини

250 г м'ясного фаршу

пів склянки рису

1 цибулина

2 ст. л. томатної пасти

1 ст. л. перцевої пасти

четвертина склянки оливкової олії

2 ст. л. гранатової патоки

свіжа петрушка

сушена м'ята

сіль

чорний перець

кумин

півтори склянки теплої води.

Як приготувати фаршировану цибулю

Спочатку очистіть великі цибулини від лушпиння. На кожній зробіть один вертикальний надріз до середини, щоб після варіння можна було легко розділити цибулю на окремі шари.

Покладіть цибулю в підсолену воду та варіть приблизно 10 хвилин, поки вона не стане м'якою. Після цього дістаньте цибулини, охолодіть їх і обережно розберіть на шари.

Для начинки змішайте фарш із промитим рисом, дрібно нарізаною цибулею, подрібненою петрушкою, 1 столовою ложкою томатної пасти та перцевою пастою. Додайте оливкову олію, сушену м'яту, сіль, чорний перець і кумин.

На кожен цибулевий шар викладіть приблизно столову ложку начинки та загорніть у щільний рулетик.

Готові рулетики викладайте в каструлю швом донизу, щоб вони не розгорталися під час приготування.

В окремій мисці змішайте 1 столову ложку томатної пасти, гранатову патоку та теплу воду. Отриманим соусом залийте цибулю.

Щоб рулетики не спливали та зберігали форму, зверху покладіть невелику перевернуту тарілку. Накрийте кастрюлю кришкою та готуйте на слабкому вогні приблизно 35-40 хвилин.

Готову Soğan Dolması подавайте гарячою. Традиційно таку страву можна доповнити часниковим йогуртовим соусом.