Закуска з лаваша за 10 хвилин: простий рецепт із крабовими паличками без плити та духовки (фото)

Рулетики з лаваша з крабовими паличками та плавленим сиром

За основу я взяла рецепт лаваша з крабовими паличками та сиром, але трохи адаптувала його під власні вподобання.

У своєму варіанті я використовую плавлені сирки, крабові палички та готовий майонез. Часник додаю за бажанням. Таку закуску можна приготувати приблизно за 10 хвилин без плити та духовки.

Час приготування: 10 хвилин

Кількість порцій: 4

Спосіб приготування: без термічної обробки

Інгредієнти для рулетиків

Тонкий лаваш - 2 листи (приблизно 200 г)

Крабові палички - 200 г

Плавлені сирки - 2 шт. (по 90 г)

Майонез - 3-4 ст. л.

Часник - 1 зубчик за бажанням

Чорний мелений перець - за смаком

Як приготувати рулетики з лаваша

Крок 1. Підготуйте крабові палички.

Спочатку я знімаю з крабових паличок упаковку та натираю їх на великій тертці. Можна також дрібно нарізати ножем, але з натертих паличок начинка виходить одноріднішою та легше розподіляється по лавашу.

Якщо крабові палички були заморожені, їх потрібно заздалегідь розморозити в холодильнику.

Крок 2. Додайте плавлений сир.

Плавлені сирки натираю на тертці та перекладаю до крабових паличок. Для цього рецепта краще використовувати сирки щільної консистенції, які зручно натирати.

Крок 3. Змішайте начинку.

До підготовлених інгредієнтів додаю майонез і ретельно перемішую.

Маса має бути достатньо м'якою, щоб її можна було рівномірно розподілити по лавашу, але не надто рідкою. Тому майонез краще додавати поступово.

За бажанням можна пропустити через прес один зубчик часнику та додати дрібку чорного перцю.

Крок 4. Сформуйте рулети.

Розкладаю лист лаваша на рівній поверхні та розподіляю половину начинки тонким шаром. Біля одного краю залишаю приблизно 1-2 см без начинки, щоб рулет було зручніше загорнути.

Щільно скручую лаваш, після чого повторюю те саме з другим листом.

Крок 5. Наріжте та подавайте.

Готові рулети нарізаю гострим ножем на шматочки завширшки приблизно 3-4 см і викладаю на тарілку зрізом догори.

Закуску можна подавати одразу. Якщо є можливість, рулети можна попередньо потримати в холодильнику 10-15 хвилин, щоб вони краще тримали форму.

Рулетики з лаваша з крабовими паличками та плавленим сиром (фото: Остапова Анастасія)

Алергени: глютен (пшениця), молочні продукти; залежно від складу крабових паличок і майонезу можливі також соя та гірчиця.

Що варто врахувати під час приготування

Найважливіше в цьому рецепті - правильно підібрати кількість майонезу. Якщо додати його забагато, лаваш швидко розмокне, а начинка може випадати під час нарізання.

Я рекомендую натирати крабові палички та сирок приблизно однаково дрібно. Так начинка краще поєднується, а рулетики виходять акуратними.

Якщо хочеться ніжнішого смаку, часник можна не додавати. А для більш насиченого варіанта достатньо одного невеликого зубчика.

Під час відключення світла важливо враховувати умови зберігання продуктів. Крабові палички, плавлений сир і майонез після відкриття упаковок потребують належного охолодження.

Готові рулетики не слід залишати за кімнатної температури довше ніж на дві години, а в спеку понад 32°C - довше ніж на одну годину.