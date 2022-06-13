Помощь от фонда Ахметова, SCM и ФК "Шахтер" охватила более 3 млн жителей Украины
Гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 3 млн человек с 24-го февраля 2022 года. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В частности, направления гуманитарной помощи следующие:
- 1,6 млн человек: здоровье, эвакуация и другая гуманитарная помощь (включая медикаментами, медоборудованием, психологической помощью, логистикой, консультациями и прочим);
- 1,4 млн человек: продовольственная безопасность (в том числе продукты и продуктовые наборы).
Сейчас именно объединение усилий позволяет помогать миллионам и быть самой масштабной частной гуманитарной инициативой.
"Сейчас для нас главное - помочь мирным украинцам выжить, а Украине победить", - отметил Ринат Ахметов.
Ранее сообщалось, что Ринат Ахметов принял решение увеличить объем продуктовой помощи вдвое. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".