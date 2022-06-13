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Допомога від Фонду Ахметова, SCM та ФК "Шахтар" охопила понад 3 млн мешканців України

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Понеділок 13 червня 2022 16:34
Допомога від Фонду Ахметова, SCM та ФК "Шахтар" охопила понад 3 млн мешканців України Фото: допомога від Фонду Ахметова, SCM та ФК "Шахтар" охопила понад 3 млн мешканців України (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Гуманітарна допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 3 млн людей з 24-го лютого 2022 року. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Зокрема, напрямки гуманітарної допомоги такі:

  • 1,6 млн людей: здоров'я, евакуація та інша гуманітарна допомога (включно з медикаментами, медобладнанням, психологічною допомогою, логістикою, консультаціями та іншим);
  • 1,4 млн людей: продовольча безпека (у тому числі продукти та продуктові набори).

Допомога від Фонду Ахметова, SCM та ФК &quot;Шахтар&quot; охопила понад 3 млн мешканців України

Наразі саме об'єднання зусиль дозволяє допомагати мільйонам і бути наймасштабнішою приватною гуманітарною ініціативою.

"Зараз для нас головне - допомогти мирним українцям вижити, а Україні перемогти", - зазначив Рінат Ахметов.

Раніше повідомлялось, що Рінат Ахметов ухвалив рішення збільшити обсяг продуктової допомоги удвічі. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів з продуктами харчування.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Рінат Ахметов Гуманітарна допомога
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