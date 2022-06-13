Допомога від Фонду Ахметова, SCM та ФК "Шахтар" охопила понад 3 млн мешканців України
Гуманітарна допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 3 млн людей з 24-го лютого 2022 року. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.
Про це повідомили в прес-службі компанії.
Зокрема, напрямки гуманітарної допомоги такі:
- 1,6 млн людей: здоров'я, евакуація та інша гуманітарна допомога (включно з медикаментами, медобладнанням, психологічною допомогою, логістикою, консультаціями та іншим);
- 1,4 млн людей: продовольча безпека (у тому числі продукти та продуктові набори).
Наразі саме об'єднання зусиль дозволяє допомагати мільйонам і бути наймасштабнішою приватною гуманітарною ініціативою.
"Зараз для нас головне - допомогти мирним українцям вижити, а Україні перемогти", - зазначив Рінат Ахметов.
Раніше повідомлялось, що Рінат Ахметов ухвалив рішення збільшити обсяг продуктової допомоги удвічі. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів з продуктами харчування.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".