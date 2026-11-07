Три учасниці залишили "Холостяк": як Заінчуковська, Петренко та Дандік відреагували на виліт із шоу

"Перший масштабний проєкт"

Дарина Заінчуковська, відома глядачам як "електродіва", після завершення участі в "Холостяку" підбила підсумки свого телевізійного досвіду. Вона назвала шоу "можливістю вийти із зони комфорту, вирости особисто та навчитися реагувати на критику".

Окремо Дарина зупинилася на негативних коментарях. Вона зазначила, що вже три роки веде соцмережі й добре розуміє, як працює увага аудиторії. За її словами, навіть критика та меми можуть допомагати просувати особисту сторінку, а іноді негативна реакція привертає більше уваги, ніж схвальні відгуки.

"Мене стільки описали, записали, розкритикували, зробили мемчиком, і це завжди йде на піар! Іноді хороші не працюють так, як "чорні коментарі", - написала учасниця у своєму Instagram.

Вона також наголосила, що не має негативу до інших дівчат і вважає кожну по-своєму прекрасною. А завершила допис словами вдячності підписникам, які підтримували її протягом проєкту.

"Це мій перший масштабний проєкт… але не останній. Двері зачиняються і відчиняються нові. І це головне правило життя. Нічого не вічне", - підсумувала Дарина.

"Чути, що тебе не обирають, неприємно"

Баскетболістка Катерина Петренко, яка прийшла на проєкт спеціально заради В'ячеслава Кравцов, зізналася, що вдруге переживати момент прощання було непросто.

Водночас вона не стала драматизувати рішення "холостяка" і наголосила, що між ними не було достатньої сумісності для розвитку стосунків.

"Попри певні точки дотику, ми зі Славою справді різні. І я рада, що досить швидко вдалося зрозуміти, що розвиток наших стосунків як пари неможливий. Звісно, чути, що тебе не обирають, неприємно. Але це чесно. А для мене чесність набагато цінніша за красиві зізнання в почуттях, за якими насправді нічого немає", - поділилася Катерина у своєму свіжому дописі в Instagram.

Вона подякувала за досвід і повагу до рішення іншої людини, додавши, що її найкраще ще попереду.

Дандік попрощалася з проєктом, але знайшла близьку людину

Дар'я Дандік після завершення своєї історії на "Холостяку" зізналася у дописі на сторінці в Instagram, що найбільшим подарунком для неї стала дружба з юристкою Христиною Горняк.

"Я навіть не очікувала, що цей проєкт подарує мені настільки близьку й рідну людину. І цією людиною виявилася Христина. Думаю, ви всі помітили той самий конект, який виник між нами з самого початку. Я безмежно вдячна їй за те, що вона пройшла весь цей шлях разом зі мною", - написала учасниця.

Водночас Дар'я запропонувала підписникам оцінити вибір цього тижня, поставивши їм запитання.

"Як вам вибір цього тижня? Слабенький, як думаєте?", - написала вона.

Чому одразу три учасниці залишили "Холостяк"

У новому випуску глядачі побачили не лише чергову церемонію троянд, а й несподівану появу нової претендентки на серце В'ячеслава Кравцова. На проєкт прийшла Діана Зотова - колишня учасниця сезону "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком.

Її повернення змінило перебіг знайомств і стало однією з головних подій серії, адже "холостяк" вручив їй троянду і запропонував залишитися в шоу.

Крім того, серед запрошених гостей нового випуску була Анастасія Юзьвак - учасниця сезону з Олександром Тереном.

Її поява здивувала дівчат і навіть викликала обурення серед учасниць. Анастасія не приховувала, що Кравцов її зацікавив, однак залишатися на проєкті вона не стала.