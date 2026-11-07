Три участницы покинули "Холостяк": как Заинчуковская, Петренко и Дандик отреагировали на вылет из шоу

"Первый масштабный проект"

Дарья Заинчуковская, известная зрителям как "электродива", после завершения участия в "Холостяке" подвела итоги своего телевизионного опыта. Она назвала шоу "возможностью выйти из зоны комфорта, вырасти лично и научиться реагировать на критику".

Отдельно Дарья остановилась на негативных комментариях. Она отметила, что уже три года ведет соцсети и хорошо понимает, как работает внимание аудитории. По ее словам даже критика и мемы могут помогать продвигать личную страницу, а иногда негативная реакция привлекает больше внимания, чем одобрительные отзывы.

"Меня столько описали, записали, раскритиковали, сделали мемчиком, и это всегда идет на пиар! Иногда хорошие не работают так, как "черные комментарии", - написала участница в своем Instagram.

Она также подчеркнула, что не имеет негатива к другим девушкам и считает каждую по-своему прекрасной. А завершила сообщение словами благодарности подписчикам, которые поддерживали ее на протяжении проекта.

"Это мой первый масштабный проект… но не последний. Дверь закрывается и открывается новая. И это главное правило жизни. Ничего не вечно", - подытожила Дарья.

"Слышно, что тебя не выбирают, неприятно"

Баскетболистка Екатерина Петренко, пришедшая на проект специально ради Вячеслава Кравцов, призналась, что вторично переживать момент прощания было непросто.

В то же время, она не стала драматизировать решение "холостяка" и подчеркнула, что между ними не было достаточной совместимости для развития отношений.

"Несмотря на некоторые точки соприкосновения, мы со Славой действительно разные. И я рада, что довольно быстро удалось понять: развитие наших отношений как пары невозможно. Конечно, неприятно слышать, что тебя не выбирают. Но это честно. А для меня честность гораздо ценнее красивых признаний в чувствах, за которыми на самом деле ничего нет", - поделилась Екатерина в своем новом посте в Instagram.

Она поблагодарила за опыт и уважение решения другого человека, добавив, что его лучше еще впереди.

Дандик попрощалась с проектом, но нашла близкого человека

Дарья Дандик после завершения своей истории на "Холостяке" призналась в сообщении на странице в Instagram, что самым большим подарком для нее стала дружба с юристкой Кристиной Горняк.

"Я даже не ожидала, что этот проект подарит мне столь близкого и родного человека. И этим человеком оказалась Кристина. Думаю, вы все заметили тот самый конект, который возник между нами с самого начала. Я безгранично благодарна ей за то, что он прошел весь этот путь вместе со мной", - написала участница.

В то же время Дарья предложила подписчикам оценить выбор на этой неделе, задав им вопросы.

"Как вам выбор на этой неделе? Слабенький, как думаете?", - написала она.

Почему сразу три участницы покинули "Холостяк"

В новом выпуске зрители увидели не только очередную церемонию роз, но и неожиданное появление новой претендентки на сердце Вячеслава Кравцова. На проект пришла Диана Зотова - бывшая участница сезона "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком.

Ее возвращение сменило ход знакомств и стало одним из главных событий серии, ведь "холостяк" вручил ей розу и предложил остаться в шоу.

Кроме того, среди приглашенных гостей нового выпуска была Анастасия Юзьвак - участница сезона с Александром Тереном.

Ее появление удивило девушек и даже вызвало негодование среди участниц. Анастасия не скрывала, что Кравцов ее заинтересовал, однако оставаться на проекте она не стала.