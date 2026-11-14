Чому жовті квіти вважають символом розлуки: прикмети та їхнє пояснення

Про розлуку, зраду та сварки

Якщо подарували жовті троянди чи тюльпани

За прикметою, жовті квіти від коханої людини віщують розставання. Так тлумачать і троянди, і тюльпани. Скажімо, якщо хлопець приносить їх на побачення, дівчина, яка вірить у прикмету, може сприйняти букет як натяк на прощання.

З жовтими трояндами пов’язана і легенда про зраду. За однією з версій, чоловік запідозрив дружину в невірності. Йому порадили веліти їй кинути червоні троянди у воду. Троянди пожовкли, і він сприйняв це як підтвердження своїх підозр.

У квіткових словниках XIX століття мало значення, яку саме квітку обрали для букета. У "Мові квітів" Кейт Грінуей жовта троянда означала ревнощі або кохання, що згасає, а жовтий тюльпан - безнадійне кохання.

Водночас ці тлумачення належать до вікторіанської традиції, а не до давніх українських звичаїв. Із часом їх переглянули: сьогодні жовті троянди частіше дарують як знак дружби та радості. Жовтий тюльпан, за даними блогу Бодліанської бібліотеки , міг означати і безнадійне кохання, і веселі думки.

Якщо букет швидко зів’яв або троянда вколола палець

Коли подаровані квіти не простояли у вазі й дня, за повір’ям, букет був "не від душі". Так у побуті іноді пояснюють, чому одна троянда тішить майже тиждень, а інша поникає до ранку.

Є прикмети і про трояндову колючку. Якщо вколотися, поки розгортаєш букет, це віщує сварку з тим, хто його подарував.

Яким рослинам приписували сварки в домі

За одним із побутових забобонів, подарований плющ приносить у родину сварки, а іноді й розлуку. Подібне казали і про хою, яку називали "вдовиними сльозами".

Серед жовтих квітів у британському фольклорі згадують і улекс - колючий кущ. Про нього єжартівлива приказка, яку фіксує Plant-Lore : цілувати кохану людину можна, поки цвіте улекс. Однак цікаво, що окремі квітки на ньому трапляються навіть узимку, тож "сезон поцілунків" триває майже цілий рік.

Як за пелюсткою ворожили на кохання та вірність

Для знайомого ворожіння "любить - не любить" досить однієї ромашки. Згадують людину, яка подобається, і по черзі обривають пелюстки. На першій кажуть "любить", на другій - "не любить", і так до останньої. На якому слові закінчаться пелюстки, такою і буде відповідь.

А от у деяких швейцарських селах, за описом у довіднику " Flora’s Pocket Dictionary ", хлопці та дівчата "перевіряли" вірність за маком. Одну пелюстку клали в заглибину лівої долоні, а правою рукою плескали по ній. Якщо пелюстка лускала з різким звуком, це вважали знаком вірності. Якщо залишалася цілою, підозрювали зраду.