Коли відзначати Самайн у 2026 році: астролог назвала точну дату й тих, кому пощастить

Коли відзначають Самайн у 2026 році

За словами Соловйової, наприкінці жовтня та на початку листопада різні культури відзначають свята, пов’язані з пам’яттю про померлих, переходом до нового циклу та протистоянням світла й темряви.

Астролог також зазначила, що є вісім важливих точок року, які пов’язують із рухом Сонця знаками Зодіаку. Чотири з них - це весняне й осіннє рівнодення, а також літнє й зимове сонцестояння. Ще чотири припадають на середину фіксованих знаків Зодіаку - Тельця, Лева, Скорпіона та Водолія.

Саме до однієї з таких точок Соловйова відносить Самайн - свято, яке також пов’язують із Хелловіном та вшануванням померлих.

У 2026 році, за розрахунками астролога, Сонце досягне 15-го градуса Скорпіона 6 листопада об 11:57 за київським часом. Цей момент вона вважає астрологічно значущим для святкування Самайну.

Що символізує Самайн

Самайн пов’язують із завершенням одного циклу та переходом до наступного. У традиціях різних народів цей період присвячували пам’яті предків, роздумам про минуле та усвідомленню швидкоплинності життя.

За словами Соловйової, у народних віруваннях вважалося, що в цей час межа між світом живих і померлих стає тоншою, а духи предків можуть навідувати своїх нащадків.

Подібні мотиви є і в інших традиціях. Зокрема, у Мексиці та деяких інших країнах Центральної Америки відзначають День мертвих - свято пам’яті про близьких, яких уже немає поруч.

Астролог наголошує, що символічно цей період пов’язаний із прощанням із минулим, прощенням, смиренністю та прийняттям того, що людина не може контролювати всі події свого життя.

Які традиції та ритуали пов’язують із Самайном

У давніх звичаях важливе місце посідали вогонь, спільні застілля та вшанування померлих. Вважалося, що вогонь допомагає очистити простір від негативу, а спільна трапеза символізує єдність громади та зв’язок поколінь.

Серед традицій, які згадує Соловйова:

запалювання вогню та свічок - їх використовували в обрядах очищення й захисту оселі;

вшанування померлих - люди згадували предків і близьких, яких уже немає серед живих;

спільна трапеза - щедрий стіл був символом єдності та переходу до нового циклу;

прикрашання оселі гарбузами - у сучасній традиції вони стали одним із головних символів Хелловіну. Вирізані обличчя на гарбузах пов’язують із давніми уявленнями про захист від злих духів;

ворожіння - період також вважали сприятливим для різних ворожильних практик.

Соловйова також звертає увагу на значення спільних святкувань. У традиційних уявленнях відсторонення від громади могло символізувати небажання переходити до нового життєвого циклу.

За її словами, у цей час корисно бувати на свіжому повітрі, гуляти на природі та присвячувати час роздумам. Водночас частина наведених рекомендацій належить до традиційних вірувань, а не до науково підтверджених правил.

Кому варто звернути увагу на цей період

За прогнозом Катерини Соловйової, астрологічний аспект 6 листопада найгостріше можуть відчувати люди, народжені в певні дати. Астролог також назвала тих, кому цей період, на її думку, може принести сприятливі можливості.

Найсильніше вплив можуть відчути люди, народжені:

з 1 до 5 лютого

з 3 до 7 травня

з 5 до 9 серпня.

Сприятливі можливості, за прогнозом астролога, можуть з’явитися в людей, народжених:

з 3 до 7 січня

з 3 до 7 березня

з 4 до 8 липня

з 5 до 9 вересня

з 4 до 8 листопада.