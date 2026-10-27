Когда отмечать Самайн в 2026 году: астролог назвала точную дату и тех, кому повезет

Когда отмечают Самайн в 2026 году

По словам Соловьевой, в конце октября и начале ноября разные культуры отмечают праздники, связанные с памятью об умерших, переходом к новому циклу и противостоянием света и тьмы.

Астролог также отметила, что есть восемь важных точек года, которые связывают с движением Солнца знаками Зодиака. Четыре из них - это весеннее и осеннее равноденствие, а также летнее и зимнее солнцестояние. Еще четыре приходятся на середину фиксированных знаков Зодиака - Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея.

Именно к одной из таких точек Соловьева относит Самайн - праздник, который также связывают с Хэллоуином и чествованием умерших.

В 2026 году, по расчетам астролога, Солнце достигнет 15-го градуса Скорпиона 6 ноября в 11:57 по киевскому времени. Этот момент она считает астрологически значимым для празднования Самайна.

Что символизирует Самайн

Самайн связывают с завершением одного цикла и переходом к следующему. В традициях разных народов этот период посвящали памяти предков, размышлениям о прошлом и осознанию быстротечности жизни.

По словам Соловьевой, в народных верованиях считалось, что в это время граница между миром живых и умерших становится тоньше, а духи предков могут посещать своих потомков.

Подобные мотивы есть и в других традициях. В частности, в Мексике и некоторых других странах Центральной Америки отмечают День мертвых - праздник памяти о близких, которых уже нет рядом.

Астролог отмечает, что символически этот период связан с прощанием с прошлым, прощением, смирением и принятием того, что человек не может контролировать все события своей жизни.

Какие традиции и ритуалы связывают с Самайном

В древних обычаях важное место занимали огонь, общие застолья и почтение умерших. Считалось, что огонь помогает очистить пространство от негатива, а общая трапеза символизирует единство общины и связь поколений.

Среди традиций, которые упоминает Соловьева:

зажигание огня и свеч - их использовали в обрядах очищения и защиты дома;

чествование умерших - люди вспоминали предков и близких, которых уже нет в живых;

общая трапеза - щедрый стол был символом единства и перехода к новому циклу;

украшение дома тыквами - в современной традиции они стали одним из главных символов Хэллоуина. Вырезанные лица на тыкве связывают с давними представлениями о защите от злых духов;

гадание - период также считали благоприятным для различных гадательных практик.

Соловьева также обращает внимание на значение общих празднований. В традиционных представлениях отстранение от общества могло символизировать нежелание переходить к новому жизненному циклу.

По ее словам, в это время полезно бывать на свежем воздухе, гулять по природе и посвящать время размышлениям. В то же время часть приведенных рекомендаций относится к традиционным верованиям, а не к научно подтвержденным правилам.

Кому следует обратить внимание на этот период

По прогнозу Катерины Соловьевой, астрологический аспект 6 ноября острее всего могут чувствовать люди, рожденные в определенные даты. Астролог также назвала тех, кому этот период, по ее мнению, может принести благоприятные возможности.

Самое сильное влияние могут ощутить люди, рожденные:

с 1 по 5 февраля

с 3 по 7 мая

с 5 по 9 августа.

Благоприятные возможности, по прогнозу астролога, могут появиться у людей, рожденных:

с 3 по 7 января

с 3 по 7 марта

с 4 по 8 июля

с 5 по 9 сентября

с 4 по 8 ноября.