Ретроградна Венера та випробування Марса: астролог Соловйова дала прогноз до 18 жовтня

Білий Місяць у Терезах: що почалося 12 жовтня

За словами Соловйової, 12 жовтня Білий Місяць, який також називають Селеною, перейшов у знак Терезів на сім місяців.

Селена в Терезах, пояснює астролог, символізує дипломатичність, уміння примирювати інших, знаходити компроміси, встановлювати справедливість і будувати взаємовигідні партнерські стосунки. Прояв цих якостей може допомагати у суспільній діяльності, мистецтві, дизайні, моді та індустрії краси.

Також цей період Соловйова пов’язує з питаннями фінансів, партнерства та шлюбу. Водночас початок цього періоду вона називає випробуванням на стійкість. За її розрахунками, з 13:03 12 жовтня до 15:27 19 жовтня Білий Місяць перебуватиме у "руйнівному градусі" Терезів.

Соловйова нагадала, що цей градус має подвійну характеристику - руйнування та відновлення. На зазначений проміжок вона не рекомендує призначати важливі справи, пов’язані із суспільною діяльністю, мистецтвом, дизайном, індустрією краси, фінансами та шлюбними взаєминами.

Натомість астролог наголошує на витримці та допомозі іншим. За її словами, гідне проходження випробувань і увага до чужих труднощів можуть принести винагороду за стійкість.

Ретроградна Венера: час переглянути стосунки та плани

У прогнозі Соловйової зазначено, що період ретроградної Венери триває з 3 жовтня до 14 листопада. Астролог пов’язує його зі сферами стосунків, фінансів, краси та творчості.

До кінця тижня вона радить не поспішати з укладанням важливих договорів, оформленням кредитів, реєстрацією бізнесу та початком масштабних фінансових проєктів.

Астролог радить відкласти придбання дорогого одягу, прикрас і предметів мистецтва, оновлення іміджу та дизайну квартири. У стосунках Соловйова не рекомендує починати новий роман, переходити на наступний рівень взаємин або ухвалювати рішення про їхнє припинення.

Натомість цей час вона пропонує присвятити таким справам:

проаналізувати романтичні, ділові та дружні взаємини;

повернутися до невирішених питань із минулого;

позбутися накопичених образ;

провести ревізію гардеробу й аксесуарів;

навести лад у гаманці;

зайнятися творчістю.

"Найважливіший урок ретроградної Венери - це навчитися приймати і не егоїстично любити себе", - зазначає Соловйова.

Марс у "руйнівному градусі" - коли варто бути стриманішими

Окрему увагу астролог приділила періоду з 23:21 13 жовтня до 18:49 15 жовтня. За її розрахунками, Марс у цей час перебуватиме у "руйнівному градусі" Лева.

Соловйова трактує цей період як перевірку на стійкість і витримку. Вона пов’язує його з можливими розчаруваннями у творчих силах і непорозуміннями з партнерами.

Вона радить уникати марнотратства, легковажності, демонстративності та надмірної азартності, а також стійко сприймати поразки. Важливі починання у сферах, які пов'язано з Марсом, зокрема бізнесі, Соловйова рекомендує відкласти. Натомість вона наголошує на допомозі іншим та вмінні враховувати життєві уроки.

13 жовтня - домашні справи та відпочинок із родиною

Вівторок Соловйова називає несприятливим для нових починань і важливих рішень. Цей день вона радить присвятити домашнім справам або відпочинку в родинному колі.

За її рекомендаціями, не варто ініціювати оформлення на нову роботу, придбання чи ремонт автомобіля й побутової техніки, далекі подорожі та понаднормові навантаження на роботі.

Також у прогнозі зазначено, що з 11:46 до кінця доби за київським часом Місяць буде "без курсу". Цей проміжок астролог вважає невдалим для значущих покупок, нових справ і важливих змін.

14 жовтня - увага до інформації та особистих речей

Середу астролог характеризує як стресовий день. Вона радить уникати пліток, зайвих балачок і дезінформації, а також уважніше стежити за речами, щоб їх не загубити.

У прогнозі на цей день є застереження щодо можливого обману та шахрайства.

Соловйова рекомендує не планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки та далекі подорожі. Також вона радить утриматися від з’ясування стосунків із сусідами.

15 жовтня - зосередьтеся на звичних справах

У четвер Соловйова рекомендує займатися звичними справами та не поспішати з важливими рішеннями.

За її прогнозом, день не підходить для початку нових проєктів у бізнесі, юриспруденції, освіті та науці. Також вона радить відкласти нові ініціативи, пов’язані з подорожами, іноземними мовами та міжнародним співробітництвом.

16 жовтня - підбиття підсумків і час із близькими

У п’ятницю Соловйова радить підбивати підсумки, звільняти думки від негативу та проводити час із родиною. Хатнє прибирання й прання вона рекомендує перенести на інший день.

Окремий акцент у прогнозі - увага до власних слів. Астролог пропонує позбавлятися слів-паразитів та опановувати ораторське мистецтво.

Водночас вона застерігає від можливого обману й шахрайства та не рекомендує починати нові справи.

17 жовтня - початок тіньового періоду Меркурія

У суботу, за прогнозом Соловйової, розпочнеться тіньовий період ретроградного Меркурія, який триватиме з 17 до 24 жовтня.

Астролог радить не планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки та важливі відрядження.

Натомість вона рекомендує:

повертатися до попередніх проєктів;

відновлювати спілкування з колишніми знайомими;

шукати загублені речі;

повертати клієнтів;

збирати й аналізувати потрібну інформацію;

досліджувати ситуації, які потребують уваги.

Сам день Соловйова пропонує присвятити підбиттю підсумків і визначенню напрямів подальшого розвитку.

Крім того, з 01:15 17 жовтня до 12:46 18 жовтня Меркурій, за її розрахунками, перебуватиме у "руйнівному градусі" Скорпіона. На цей час вона не рекомендує призначати важливі справи, пов’язані з комунікаціями, транспортом, документами, торгівлею та навчанням.

18 жовтня - завершуйте поточні справи

Неділю Соловйова називає стресовим періодом і критичним днем зміни фази Місяця. За її прогнозом, можливі тривоги, похмурі думки та схильність піддаватися ілюзіям.

Астролог радить уважно ставитися до отриманої інформації, завершувати поточні справи й займатися рутинною працею. Водночас хатні справи вона рекомендує відкласти.

Серед інших порад - не починати нові справи, пов’язані з розвагами, азартними іграми, виступами перед аудиторією та романтичними пригодами.