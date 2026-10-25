Таро-гороскоп на 25 жовтня: головні прогнози для Левів, Водоліїв та інших знаків Зодіаку

Овен

Ваша карта: Вісімка Пентаклів

Цей день сприятиме наполегливій праці, навчанню та вдосконаленню навичок. Не поспішайте вимагати від себе миттєвих результатів: послідовність і увага до деталей допоможуть наблизитися до важливої мети.

Телець

Ваша карта: Королева Пентаклів

Королева Пентаклів нагадує про цінність стабільності, турботи про себе та розумного ставлення до грошей. 25 жовтня варто приділити увагу фінансовим справам, домашньому затишку й людям, поруч із якими ви почуваєтеся впевнено.

Близнюки

Ваша карта: П’ятірка Мечів

П'ятірка Мечів застерігає від суперечок, у яких бажання довести свою правоту переважає здоровий глузд. Якщо розмова почне перетворюватися на змагання, краще вчасно зупинитися й не витрачати сили на конфлікт, який нічого не змінить.

Рак

Ваша карта: Королева Мечів

Королева Мечів радить дивитися на ситуації тверезо й не дозволяти емоціям керувати важливими рішеннями. Цього дня чесна розмова та чітко визначені особисті межі допоможуть розставити все на свої місця.

Лев

Ваша карта: Колісниця

Колісниця символізує рішучість, рух уперед і здатність контролювати обставини. 25 жовтня можна сміливо братися за справи, які довго відкладалися, але не намагайтеся досягти всього одночасно - зосередьтеся на головному.

Діва

Ваша карта: Король Пентаклів

Король Пентаклів вказує на практичність, відповідальність і прагнення до матеріальної стабільності. День підходить для планування бюджету, робочих рішень і довгострокових задумів, які потребують терпіння та холодного розрахунку.

Терези

Ваша карта: Сімка Жезлів

Сімка Жезлів нагадує, що іноді потрібно відстоювати власні переконання, навіть якщо оточення з ними не погоджується. Не дозволяйте чужим очікуванням змушувати вас відмовлятися від важливих цілей, але обирайте аргументи замість конфронтації.

Скорпіон

Ваша карта: Чарівник

Чарівник символізує ініціативність, винахідливість і вміння використовувати доступні ресурси. 25 жовтня може стати вдалим моментом для переговорів, творчих задумів або початку нової справи - особливо якщо ви чітко розумієте, чого хочете досягти.

Стрілець

Ваша карта: Диявол

Карта Диявол закликає звернути увагу на звички, спокуси та ситуації, які обмежують вашу свободу вибору. Не поспішайте піддаватися миттєвим бажанням, особливо якщо вони стосуються грошей, стосунків або рішень, про які можна пошкодувати.

Козоріг

Ваша карта: Туз Кубків

Туз Кубків символізує емоційне оновлення, щирі почуття та відкритість до нового досвіду. День може стати приводом для теплої розмови, примирення або приємного знайомства, якщо ви дозволите собі не приховувати емоцій за звичною стриманістю.

Водолій

Ваша карта: Трійка Мечів

Трійка Мечів нагадує про необхідність чесно подивитися на переживання, які ви могли відкладати на потім. Якщо щось засмучує вас у стосунках чи особистих справах, не ігноруйте свої почуття - дайте собі час усе осмислити, перш ніж робити висновки.

Риби

Ваша карта: Четвірка Жезлів

Четвірка Жезлів символізує радість, гармонію та відчуття приналежності до свого кола людей. 25 жовтня варто знайти час для близьких, невеликого святкування або відпочинку вдома - іноді саме такі моменти допомагають відновити сили й відчути підтримку.