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Гороскопи 26 вересня 2026, 06:03

Таро-гороскоп на 26 вересня: головні прогнози для Близнюків, Дів та інших знаків Зодіаку

Один знак отримає шанс змінити ситуацію, а іншому варто взяти паузу
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Прогноз за картами Таро на 26 вересня (фото: Styler)
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Астрологи склали прогноз на 26 вересня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку. Деяким вони обіцяють нові можливості, а інших закликають уважніше поставитися до власних рішень.

Styler розповідає, на що варто звернути особливу увагу у суботу.

Овен

Карта Таро: Колесо Фортуни

День може принести Овнам несподіваний поворот або шанс змінити звичний перебіг подій. Не варто чіплятися за старий план - обставини можуть зіграти на вашу користь.

Телець

Карта Таро: Король Кубків

Тельцям варто зберігати емоційну рівновагу навіть у ситуаціях, які провокують сильні почуття. Спокій і вміння говорити про свої переживання допоможуть уникнути непотрібних конфліктів.

Близнюки

Карта Таро: Сонце

Для Близнюків це карта радості, ясності та приємних новин. 26 вересня може подарувати гарний настрій, успіх у важливій справі або момент, який захочеться запам'ятати.

Рак

Карта Таро: Четвірка Кубків

Ракам може здаватися, що навколо нічого цікавого не відбувається, але проблема може бути саме у втраті уваги до можливостей. Не відкидайте пропозицію чи знайомство лише тому, що воно не відповідає вашим очікуванням.

Лев

Карта Таро: Верховна Жриця

Левам цього дня варто більше довіряти інтуїції та не поспішати розкривати всі свої плани. Деякі відповіді прийдуть не через активні дії, а через спостереження та уважність.

Діва

Карта Таро: Двійка Пентаклів

Дівам доведеться балансувати між кількома справами або рішеннями одночасно. Гнучкість допоможе впоратися із завданнями без зайвого стресу, але не намагайтеся контролювати абсолютно все.

Терези

Карта Таро: Лицар Мечів

Терези можуть відчути сильний імпульс діяти швидко й прямо. День сприятливий для рішучих кроків, але перед важливою розмовою краще все ж таки зважити слова, щоб не створити конфлікт на рівному місці.

Скорпіон

Карта Таро: П'ятірка Пентаклів

Скорпіонам може бракувати впевненості або підтримки, особливо якщо останнім часом накопичилося багато проблем. Не залишайтеся з труднощами наодинці - допомога може бути ближчою, ніж здається.

Стрілець

Карта Таро: Туз Кубків

Для Стрільців карта обіцяє емоційне оновлення та приємні переживання. Це може бути нове знайомство, тепла розмова або момент, який поверне віру в хороші зміни.

Козоріг

Карта Таро: Маг, перевернутий

Козорогам варто обережніше ставитися до обіцянок і не намагатися домогтися свого будь-якою ціною. Перевернутий Маг може вказувати на маніпуляції, невпевненість або ситуацію, де бракує необхідних ресурсів для задуманого.

Водолій

Карта Таро: Імператриця

Водоліям карта радить звернути увагу на комфорт, творчість і те, що приносить відчуття наповненості. День добре підходить для турботи про себе, близьких та реалізації ідей, які давно хотілося втілити.

Риби

Карта Таро: Четвірка Мечів, перевернута

Риби можуть відчути, що більше не хочуть залишатися у стані паузи. Однак поспішати після тривалого періоду виснаження не варто - спочатку визначтеся, куди саме хочете рухатися далі.

Раніше Styler розповідав про знаки Зодіаку, які особливо болісно реагують на критику.

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