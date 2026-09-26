Таро-гороскоп на 26 сентября: главные прогнозы для Близнецов, Дев и других знаков Зодиака
Астрологи составили прогноз на 26 сентября по картам Таро для всех знаков Зодиака. Некоторым они обещают новые возможности, а других призывают внимательнее отнестись к своим решениям.
Styler рассказывает, на что следует обратить особое внимание в субботу.
Овен
Карта Таро: Колесо Фортуны
День может принести Овнам неожиданный поворот или шанс сменить привычный ход событий. Не стоит цепляться за старый план - обстоятельства могут сыграть в вашу пользу.
Телец
Карта Таро: Король Кубков
Тельцам следует сохранять эмоциональное равновесие даже в ситуациях, провоцирующих сильные чувства. Покой и умение говорить о своих переживаниях помогут избежать ненужных конфликтов.
Близнецы
Карта Таро: Солнце
Для Близнецов это карта радости, ясности и приятных новостей. 26 сентября может подарить хорошее настроение, успех в важном деле или момент, который захочется запомнить.
Рак
Карта Таро: Четверка Кубков
Ракам может показаться, что вокруг ничего интересного не происходит, но проблема может быть именно в потере внимания к возможностям. Не исключайте предложение или знакомство только потому, что оно не соответствует вашим ожиданиям.
Лев
Карта Таро: Верховная Жрица
Львам в этот день стоит больше доверять интуиции и не спешить раскрывать все свои планы. Некоторые ответы придут не из-за активных действий, а из-за наблюдения и внимательности.
Дева
Карта Таро: Двойка Пентаклей
Девам придется балансировать между несколькими делами или решениями одновременно. Гибкость поможет справиться с задачами без излишнего стресса, но не пытайтесь контролировать абсолютно все.
Весы
Карта Таро: Рыцарь Мечей
Весы могут почувствовать сильный импульс действовать быстро и прямо. День благоприятен для решительных шагов, но перед важным разговором лучше все же взвесить слова, чтобы не создать конфликт на ровном месте.
Скорпион
Карта Таро: Пятерка Пентаклей
Скорпионам может не хватать уверенности или поддержки, особенно если в последнее время накопилось много проблем. Не оставайтесь с трудностями наедине - помощь может быть ближе, чем кажется.
Стрелец
Карта Таро: Туз Кубков
Для Стрельцов карта обещает эмоциональное обновление и приятные переживания. Это может быть новое знакомство, теплый разговор или момент, который вернет веру в хорошие изменения.
Козерог
Карта Таро: Маг, перевернутый
Козерогам следует осторожнее относиться к обещаниям и не пытаться добиться своего любой ценой. Перевернутый Маг может указывать на манипуляции, неуверенность или ситуацию, где не хватает необходимых ресурсов для задуманного.
Водолей
Карта Таро: Императрица
Водолеям карта советует обратить внимание на комфорт, творчество и то, что приносит ощущение наполненности. День хорошо подходит для заботы о себе, близких и реализации идей, которые давно хотелось воплотить.
Рыбы
Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая
Рыбы могут почувствовать, что больше не желают оставаться в состоянии паузы. Однако спешить после длительного периода истощения не стоит - сначала определитесь, куда хотите двигаться дальше.
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