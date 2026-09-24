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Гороскопи 24 вересня 2026, 12:00

Ці знаки Зодіаку особливо болісно реагують на критику: Раки, Риби та Скорпіони

Одне необережне слово може зіпсувати їм настрій надовго
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Які знаки Зодіаку все приймають близько до серця (фото: Styler)
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Астрологи вважають, що знаки Зодіаку по-різному сприймають зауваження та неприємні слова. Одні швидко забувають про критику, а інші можуть довго переживати навіть через незначну фразу.

Styler розповідає, які знаки Зодіаку найгостріше реагують на критику та кому особливо складно не брати образливі слова близько до серця.

12 місце - Стрілець

Стрільці зазвичай намагаються не зациклюватися на неприємностях і швидко переключаються на щось цікавіше. Навіть якщо їхні почуття зачепили, вони часто воліють пожартувати або просто піти далі.

11 місце - Овен

Овни можуть гостро відреагувати на образливі слова, але довго переживати через них їм зазвичай не властиво. Їхня емоція швидко спалахує, а потім так само швидко минає.

10 місце - Водолій

Водолії часто намагаються дивитися на ситуацію раціонально, а не емоційно. Вони можуть вислухати критику, зробити висновки й не дозволити чужій думці надовго зіпсувати їм настрій.

9 місце - Близнюки

Близнюки здатні сильно переживати в моменті, але швидко знаходять спосіб відволіктися. Спілкування, нові справи та зміна обстановки допомагають їм не застрягати в неприємних думках.

8 місце - Козоріг

Козороги не завжди показують, що їх щось зачепило. Вони можуть переживати всередині, але зовні намагатимуться залишатися спокійними та зосередженими на своїх цілях.

7 місце - Лев

Левам важливо відчувати повагу до себе, тому несправедлива критика або знецінення можуть їх зачепити. Водночас вони не люблять довго демонструвати вразливість і часто швидко повертають собі впевненість.

6 місце - Терези

Терези дуже чутливі до напруження у стосунках і можуть довго думати над неприємною розмовою. Особливо їх засмучує ситуація, коли вони відчувають несправедливість або конфлікт із близькою людиною.

5 місце - Телець

Тельці можуть здаватися надзвичайно спокійними, але образи часто запам’ятовують надовго. Якщо хтось порушив їхню довіру або сказав щось справді болюче, забути це їм буває непросто.

4 місце - Діва

Діви схильні аналізувати сказане до найменших деталей, тому одна необережна фраза може ще довго крутитися в них у голові. Вони можуть десятки разів повертатися до ситуації та думати, що саме пішло не так.

3 місце - Скорпіон

Скорпіони відчувають емоції дуже глибоко й особливо болісно реагують на зраду, обман та втрату довіри. Вони можуть не показати своїх переживань одразу, але всередині довго пам’ятатимуть те, що їх зачепило.

2 місце - Риби

Риби вирізняються сильною емоційністю та здатністю тонко відчувати настрій інших людей. Навіть випадкові слова можуть залишити в них емоційний слід, а неприємні ситуації вони нерідко переживають набагато довше, ніж здається оточенню.

1 місце - Рак

Раки - справжні чемпіони з переживань, адже вони дуже цінують близькі стосунки й болісно реагують на холодність, критику та конфлікти. Вони можуть довго згадувати сказані слова, прокручувати ситуацію в голові та переживати навіть через те, що інші давно забули.

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