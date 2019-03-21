В Киеве подожгли еще один магазин Roshen: сеть обсуждает "флешмоб"

Поджог магазина Roshen на проспекте Юрия Гагарина в Киеве в среду, 20 марта, совершили двое молодых людей в масках. Происшествие случилось около 20:50. К счастью, никто не пострадал.

Как известно, что двое неизвестных подбежали к зданию и бросили бутылку с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen на Дарнице, после чего поджигатели сбежали.

Огонь не распространился по магазину, а лишь закоптил внешнюю часть витрины. Возгорание в Roshen ликвидировали еще до приезда пожарных.

Поджог магазина Roshen в Киеве на Дарнице (скриншот c видео: YouTube/Информатор)

Пользователи сети бурно отреагировали на очередной поджог кондитерского магазина, назвав серию "флешмобом".

"Это же франчайзинговые магазины, и никакого отношения к владельцу бренда не имеют. А как же люди, которые там работают? На улицу?" - считает Sergii Riabtsev.

"Это называется, допекли людей до отчаяния..." - написала Rusana Malinova.

"Флешмоб продолжается..." - пришел к выводу Mihaylichenko Andrey.

"Это что Roshen-челендж начался?" - интересуется Alex Syd.

"Кто-то смеется, кто-то работу потерял", - написала Galina Saichuk.

"Дураки, нечем заняться что ли? Кроме злости ни одной мысли", - возмутилась Margaryta Shcherbak.

Поджог магазина Roshen в Киеве на Дарнице - реакция сети (видео: YouTube/Информатор)

Заметим, что это уже третий пожар в магазинах Roshen за неделю. Так, поздно вечером 17 марта неизвестные подожгли здание магазина возле станции метро "Героев Днепра". Тогда огонь не нанес сильный ущерб, а повредил только утеплитель на фасаде.

А 18 марта 53-летний мужчина с помощью зажигательной смеси совершил поджог магазина Roshen в центре Киева на Крещатике Тогда в результате возгорания была закопчена внешняя витрина магазина на площади 2 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы также сообщали, что украинцы оправдали мужчину, задержанного за поджог магазина Roshen на Крещатике.