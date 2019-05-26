Простоял один день: новый мост в Киеве разрушился

В Киеве разрушился мост, который простоял один день
В Киеве разрушился новый мост, который был открыт одним днем ранее. На новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка" треснуло стекло на одной из обзорных площадок.
Сейчас треснувшее стекло оцепили представители Муниципальной стражи и не подпускают туда посетителей. Повреждение образовалось около двух часов назад, рассказывает "ТСН".
В социальной сети Facebook в сообществе "dtp.kiev.ua" предположили, что мост могли повредить вандалы.
"Говорят, хулиганы ночью снизу расстреляли из нарезного оружия... Новое стекло на новом мосту. Все покрылось трещинами и паутинками, проверять прочность не рекомендуем", - пишут в сообществе.
В Киеве разрушился новый мост – названа причина (фото: dtp.kiev.ua)
Под публикацией стали комментировать ситуацию, нашлись даже свидетели инцидента:
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