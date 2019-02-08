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В центре Киева учинили самосуд над продавцом наркотиков (видео)

STYLERПроисшествия    08.02.2019 - 22:47
В центре Киева учинили самосуд над продавцом наркотиков (видео)
Иллюстративное фото: drugaddictionnow.com

Пользователи сети считают, что парень еще легко отделался

В Киеве на Майдане Незалежности поймали и привязали скотчем к столбу парня, который продавал амфетамин подросткам. Таким образом решили наказать наркодельца.

Когда же неравнодушные граждане заметили это, они решили вызвать полицию, так как посчитали, что кто-то избил и издевается над ребенком, передает ресурс ДТП KIEV.UA

Однако на этом "ребенке" следов значительных травм не обнаружили.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Пользователи соцсети считают, что парень еще легко отделался, ему нужно было еще сломать пальцы и оторвать некоторые части тела.

"Не пробовали следить за своими детьми, чтоб не покупали? Есть спрос - есть предложение", - возмутилась Алиса Волошина.

"Он тоже на наркотиках сидит или только барыга? Если зависим, то принудительно лечить и тюрьма, если барыга то пусть отвечает по закону и висит на столбе", - предложила Анжелика Суховий.

"Еще бы накормили всем, что у него было, и пальцы сломать", - написала Ольга Щербина.

В центре Киева учинили самосуд над продавцом наркотиков (видео)

Скриншот комментариев: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, ранее мы сообщали, что был пойман водитель, находящийся под действием всех известных наркотиков.

Также мы писали, что под Хмельницким "копы" поймали торговца смертельными таблетками для похудения.

К слову, эксперты считают, что применение препаратов, содержащих каннабис, могло бы помочь почти двум миллионам украинцев, которые страдают от хронических болей и других нарушений.

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