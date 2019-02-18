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Взрывы в центре Донецка: все подробности, фото и видео

STYLERПроисшествия    18.02.2019 - 12:37
Взрывы в центре Донецка: все подробности, фото и видео
Взрывы в Донецке (фото: соцсети)

Местные жители говорят, что слышали выстрелы

В центре Донецка прогремели взрывы. ЧП в центральной части оккупированного города произошло утром 18 февраля.

Известно, что три взрыва самодельных взрывных устройств произошло в квартале, где располагается резиденция "главы ДНР" Дениса Пушилина.

Видео: YouTube

Как сообщают сепаратистские сообщества в социальных сетях, в результате взрывов никто не пострадал, но была повреждена кровля газораспределительной станции, а также два оконных блока лестничного марша жилого дома по улице Кобозева, 70.

 

Взрывы в Донецке (фото: соцсети)

В то же время местные жители говорят, что "уже давно не было так громко в Донецке".

По словам очевидцев, взрывы были довольно сильными - у людей взрывной волной открывало балконные двери. Более того, говорят местные, утром в городе была слышна перестрелка.

Видео: YouTube/Donbass Live

Тем временем террористы уже нашли "крайних". Так, местные "власти" говорят, что на месте одного из взрывов они нашли фрагмент от электродетонатора ЭДПр.

"Украинские беспилотники сбросили на центр Донецка три маломощных безоболочных снаряда", - заявил один из "чиновников".

Правда, даже сами жители города считают такое заявлением абсурдным.

"Вы бы лучше в городе порядок навели! Проще всего все спихивать на ВСУ", - возмутился один из дончан в социальной сети.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области из-за взрыва пострадал подросток.

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