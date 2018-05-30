Дэйв Батиста рассказал, появится ли он в предстоящих проектах Marvel

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Американский актер Дэйв Батиста, который появился в роли Дракса Разрушителя, заявил, что фанаты Marvel смогут увидеть его в четвертых "Мстителях" и третьих "Стражах Галактики". Об этом сообщает Collider.

В "Войне Бесконечности" Дракс погиб после щелчка Таноса, но исполнитель этой роли успокоил поклонников. "Я получаю много сообщений со словами: "Я не могу поверить, что ты умер, что твой персонаж мертв". Смерть Дракса по-настоящему разбила им сердце, поэтому я такой: "Я вернусь в четвертой части „Мстителей“ и „Стражах Галактики 3“". Я не знаю, как они собираются меня вернуть, но я каким-то образом это сделаю, потому что, насколько я знаю, я будут в третьих "Стражах", так что Дракс должен вернуться", - сказал Батиста.

Напомним, что продюсер "Капитана Марвел" рассказал об особенностях предстоящего фильма.